نائب وزير الصحة توصي بضرورة تقديم تقارير ربع سنوية لما يتم إنجازه بالخطة التنفيذية للسكان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

عقدت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي الجهات المعنية بالاستراتيجية الوطنية للسكان، لمتابعة الخطة التنفيذية للاستراتيجية ، وآليات الوصول لأهدافها لخفض معدلات نمو السكان وتحسين الخصائص السكانية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير ، أكدت على أهمية وضوح الخطة التنفيذية لكافة الجهات الشريكة، واستثمار الوقت في تنفيذها ، والوصول إلى المواطن والتوعية بأهداف الاستراتيجية الوطنية ، وأهمها الحقوق الإنجابية والتسلح بكل آليات إدارة الأسرة ، وتنظيم عدد أطفالها وتحسين خصائصها السكانية ، والمباعدة بين الحمل من 3-5 سنوات.

وأضاف "عبد الغفار " أن نائب الوزير أكدت على أن الدولة ، تقوم بتوفير خدمات تنظيم الأسرة في وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات بكافة محافظات الجمهورية.

وخلال اللقاء، عرضت الدكتورة راندا فارس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة، مخرجات تنظيم 30 حملة توعوية ، تشمل رسائل تمكين المرأه من خلال تدريبها على الحرف التراثية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ، من خلال برنامج تكافل، وإنشاء خمس مراكز لخدمة المرأه العاملة ، وعيادات لتنمية الأسرة إلى جانب مشاركة منظمات المجتمع المدني، في نشر الرسالة السكانية وربطها بتقديم الحوافز المادية والعينية.

وأشارت إلى جهود برنامج مودة لتمكين الشباب المقبلين على الزواج من بناء أسرة سليمة من خلال المشورة الأسرية من ناحية الجوانب النفسية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن الاهتمام بدور حضانات الأطفال والاهتمام بالطفولة المبكرة وملف العنف الأسري.

وتحدثت الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية وتنمية الأسرة بوزارة الصحة، عن توفير خدمات تنظيم الأسرة والتغطية الجغرافية للمناطق المحرومة والحاجات الغير ملباة، مع عمل بحوث ودراسات لمستخدمات الوسائل ، وما توصلوا إليه المنتفعات، وتوسيع التغطية للوسائل بعد الولادة مباشرة ، والعمل على تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، والإهتمام بمتابعة السيدات بعد استخدام وسيلة تنظيم الأسرة.

وتحدثت الدكتورة مشيرة حسن مدير الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي بوزارة التربية والتعليم، عن أهمية التنسيق مع المجلس القومي للسكان، بشأن تطوير خدمات الحضانات لرعاية الطفولة المبكرة، واستخدامها كمنصة لنشر الرسالة السكانية مع الأباء والأمهات وكذا تدريب الأخصائيين الاجتماعيين والفنيين والرياضيين بالمدارس لتوصيل الرسالة السكانية.

واستعرضت الدكتورة فاطمة جيل رئيس الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية ، عن دور المحليات في تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسكان وتنمية الأسرة، عبر رصد المشكلات التي تعرقل تنفيذ الخطة على أرض الواقع، وربطها مع الإدارة المحلية بالقرى والنجوع والمراكز، عبر وحدة السكان بكل محافظة بما يدعم حوكمة الملف السكاني والعمل من خلال نهج تشاركي لرصد فعلي للمخرجات، وتوجيه الموارد للمناطق ذات الاحتياج.

وقالت الدكتورة وفاء اسحاق كبير باحثي الإدارة العامة للتخطيط بوزارة الصناعة، عن أهمية التوعية بملف الحقوق الإنجابية وتنظيم الأسرة ، لدى عمال الشركات والمصانع، لضمان وصول الرسالة السكانية لشريحة عريضة من الجمهور.

وقال المستشار مصطفى فراج عضو المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل إنه يتم تنظيم ورش عمل وندوات توعوية للقضاة والعاملين بالوزارة، حول تمكين المرأة وتحقيق التوازن بين الزوج والزوجة قانونا وبحث المشكلات الأسرية وتأثيرها على الأطفال والاهتمام بقانون الطفل وحمايته من الجرائم وتنظيم عمل دور الرعاية.

حضر الاجتماع الدكتورة أميرة تواضرس، مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة دعاء علي رئيس الإدارة المركزية لخدمات ووسائل تنظيم الأسرة بوزارة الصحة، والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة، والدكتورة منى أحمد ممثل الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة بوزارة الصحة، والدكتورة مرفت فؤاد مدير عام المتابعة والتقويم بوزارة الصحة، والدكتور ياسر جمال مدير عام المتابعة بالمجلس القومي للسكان، والدكتورة سحر يوسف مدير عام التخطيط بالمجلس، الدكتورة راندا فارس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة، والمستشار مصطفى فراج عضو المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، الدكتورة وفاء اسحاق كبير باحثي الإدارة العامة للتخطيط بوزارة الصناعة، الدكتورة مشيرة حسن مدير الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي بوزارة التربية والتعليم، الدكتورة فاطمة جيل رئيس الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية، والدكتورة وفاء اسحاق كبير باحثي الإدارة العامة للتخطيط بوزارة الصناعة.