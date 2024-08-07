توسيع دائرة الصراع.. "عربية النواب" تنتقد انصراف أنظار العالم عن معاناة قطاع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن الجهود المصرية المبذولة من أجل إنهاء الحرب على قطاع غزة واحتواء التوترات العسكرية بمنطقة الشرق الأوسط، تمثل أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أن مصر حريصة على التواصل مع جميع الأطراف المعنية؛ من أجل استعادة السلم والأمن الإقليميَّين اللذين باتا مهددَين في ظل تصاعد الأعمال العسكرية بين إسرائيل وإيران وحلفائها بالمنطقة، الأمر الذي يتطلب ضبط النفس من جميع الأطراف؛ لتجنيب المنطقة مزيدًا من الصراعات والحروب.

وقال محسب إن التداعيات السلبية لاستمرار الحرب في قطاع غزة، أو توسيع دائرة الحرب لتشمل أطرافًا إقليمية أخرى، لن تقتصر على الشرق الأوسط فقط، وإنما ستمتد إلى جميع دول العالم، لتأثيرها المباشر على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية، مشددًا على أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة، يُعد البداية الحقيقية للتهدئة في المنطقة ومن ثم استعادة الهدوء والاستقرار بالإقليم.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن العالم انشغل خلال الأيام الماضية بالتصعيد الإسرائيلي في إيران ولبنان وتوسيع دائرة الصراع الإقليمي، بينما انصرفت الأنظار عن المعاناة الإنسانية التي يعيشها أهالي القطاع، وجهود إنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذين يعانون أوضاعًا معيشية وصحية غير إنسانية، وفقدان لأبسط مقومات وأساسيات الحياة، مشددًا على ضرورة الدفع بحل جذري وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتَين، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط عام 1967، بما يحقق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة على نحو مستدام.

وحذَّر النائب أيمن محسب، الجانب الإسرائيلي من محاولات نشر ادعاءات كاذبة بشأن وجود عمليات لتهريب الأسلحة والذخائر ومكوناتها إلى قطاع غزة من مصر، من خلال أنفاق عبر حدودها مع القطاع، قائلًا: "إنها مجرد محاولات بائسة للتغطية على فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها من الحرب على قطاع غزة، فضلًا عن كونها اتهامات مرسلة لم تقدم عليها إسرائيل دليلًا حتى الآن، مشددًا على حرص مصر على استمرار جهودها للحفاظ على مسار المفاوضات الجارية، وتجنب التصعيد، وهي مستمرة في هذا الجهد حتى يصبح اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار واقعاً على الأرض".