شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الأردن يؤكد أهمية تنفيذ المشاريع الاستراتيجية بالتعاون مع مصر والعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد رئيس الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة اليوم الأربعاء، على ضرورة تسريع خطوات تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى على أرض الواقع، التى تم الاتفاق عليها ثنائياً وفى إطار آلية التعاون الثلاثى بين الأردن والعراق ومصر، سيما ما يتعلق بالربط الكهربائى والمدينة الصناعية على الحدود بين الأردن والعراق وبما يخدم مصالح الدول الثلاث وشعوبها.

جاء ذلك خلال استقبال الخصاونة في مكتبه في مقر رئاسة الوزراء الأردنية وزيرالصناعة والمعادن العراقي خالد البتال ، الذي يزور المملكة لترؤس الجانب العراقي في اجتماعات الدورة الثلاثين للجنة الوزارية المشتركة بين البلدين والتي تبدأ أعمالها في عمان اليوم ويرأسها عن الجانب الأردني وزيرالصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي.

ونوه رئيس الوزراء الأردني بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين والحرص على تعزيزها في المجالات كافة خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين ودورها في تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.