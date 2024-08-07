شكرا لقرائتكم خبر عن تايمز: بريطانيا تضع أكثر من ألف جندى على أهبة الاستعداد لنقل رعاياها من لبنان والان مع تفاصيل الخبر

قالت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية إن السلطات البريطانية وضعت أكثر من ألف جندى على أهبة الاستعداد لإجلاء الرعايا البريطانيين من لبنان، وسط مخاوف من أن إسرائيل ستهاجم بقوة البلاد وتقصف مطارها الدولى.

وأوضحت الصحيفة أنه تم بالفعل نشر مئات الأفراد العسكريين من جميع الخدمات الثلاث، بما فى ذلك قوات مشاة البحرية الملكية، فى قاعدة أكروتيري الجوية الملكية في قبرص. وكشفت الصحيفة الكشف عن أن مئات الجنود الآخرين في المملكة المتحدة يتم وضعهم على أهبة الاستعداد للانتقال إلى المنطقة.



ويُعتبر خطر التصعيد المفاجئ حادًا لدرجة أن المخططين العسكريين استعدوا لإخلاء على نطاق مماثل لإنقاذ المواطنين البريطانيين والأفغان من كابول بعد استيلاء طالبان على السلطة فى أغسطس 2021.