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تايمز: بريطانيا تضع أكثر من ألف جندى على أهبة الاستعداد لنقل رعاياها من لبنان

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رباب فتحى

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 12:22 م

قالت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية إن السلطات البريطانية وضعت أكثر من ألف جندى على أهبة الاستعداد لإجلاء الرعايا البريطانيين من لبنان، وسط مخاوف من أن إسرائيل ستهاجم بقوة البلاد وتقصف مطارها الدولى.

 

وأوضحت الصحيفة أنه تم بالفعل نشر مئات الأفراد العسكريين من جميع الخدمات الثلاث، بما فى ذلك قوات مشاة البحرية الملكية، فى قاعدة أكروتيري الجوية الملكية في قبرص. وكشفت الصحيفة الكشف عن أن مئات الجنود الآخرين في المملكة المتحدة يتم وضعهم على أهبة الاستعداد للانتقال إلى المنطقة.


ويُعتبر خطر التصعيد المفاجئ حادًا لدرجة أن المخططين العسكريين استعدوا لإخلاء على نطاق مماثل لإنقاذ المواطنين البريطانيين والأفغان من كابول بعد استيلاء طالبان على السلطة فى أغسطس 2021.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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