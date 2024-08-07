شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اسكتلندا السابق: كراهية الإسلام ربما تجبر عائلتى على ترك بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

قال حمزة يوسف، رئيس الوزراء الاسكتلندي السابق، إن أعمال شغب اليمين المتطرف التي انتشرت فى مدن مختلفة من المملكة المتحدة ، جعلته يشعر "بالرعب الشديد" ودفعته إلى التفكير في المغادرة مع عائلته.

وقال حمزة يوسف، رئيس الوزراء السابق، إن كراهية الإسلام المتزايدة في جميع أنحاء بريطانيا قد تجبر عائلته على مغادرة البلاد.

وفي أعقاب أعمال الشغب اليمينية المتطرفة في إنجلترا وأيرلندا الشمالية، دعا يوسف سابقًا السير كير ستارمر إلى نشر الجيش لحماية المجتمعات المسلمة من "المذابح".

وكانت مناشدته لرئيس الوزراء قد جاءت في أعقاب لقطات من روثرهام لسلة قمامة مشتعلة ومعلقة في نافذة فندق للمهاجرين.

وتشهد المملكة المتحدة أعمال شغب واضطرابات مستمرة منذ قرابة الـ10 أيام بعد مقتل 3 صغيرات فى حادث طعن فى ستديو رقص فى ساوثبورت، واشتبه بشكل خاطئ فى أن مرتكب الهجوم طالب لجوء مسلم، وهو ما تم نفيه، ولكن استمر اليمين المتطرف فى التصعيد وهاجم فنادق طالبى اللجوء ومساجد ومبانى إسلامية، وشاركوا فى احتجاجات شهدت عنف واشتباكات مع الشرطة.

وفي حديثه إلى بودكاست وكلاء الأخبار، قال يوسف إنه "لا يعرف" ما إذا كان مستقبل عائلته يكمن في اسكتلندا أو المملكة المتحدة أو أوروبا أو حتى الغرب.