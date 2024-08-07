شكرا لقرائتكم خبر عن تليفزيون "بريكس" يستعرض جهود مصر فى خلق فرص عمل للشباب بالداخل والخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلط تليفزيون "بريكس" الضوء على الجهود التى تبذلها القيادة السياسية فى مصر من أجل تطوير استراتيجية وطنية للتشغيل تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة، وتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة للوظائف الحالية والمستقبلية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

ولفت التليفزيون - فى سياق تقرير له نشره اليوم الأربعاء، إلى أن وزارة العمل المصرية تعمل على خلق فرص عمل داخل وخارج البلاد عبر تدريب العمالة الماهرة بشهادات معترف بها دوليا وتطوير مهاراتهم لكي تتواكب مع متطلبات الوظائف في المستقبل.

من جانبه، شدد وزير العمل المصري، محمد جبران - في تصريحات صحفية - على أهمية التعاون بين الجاليات المصرية فى الخارج وممثلي وزارة العمل لتوفير فرص عمل للشباب المصريين في الخارج ..لافتا إلى أن وزارة العمل تسعى للارتقاء بمستوى مكاتبها في الخارج، ومواصلة تقديم الدعم والحماية للعمال المصريين.

يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل هي خطة وطنية رائدة تقوم بإعدادها وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وتتناول الأنشطة التنفيذية اللازمة لخلق وظائف جديدة للشباب في الداخل والخارج، واستهداف تنمية المهارات اللازمة لشغل الوظائف الحالية، واستشراف وظائف المستقبل، وربط النمو الاقتصادي بالقدرة على خلق فرص عمل جديدة.

يذكر أن تليفزيون "بريكس" هو قناة إعلامية تهتم بالشئون السياسية والاقتصادية والتاريخية والفنية للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، فضلا عن الدول التي انضمت حديثا وتشمل مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية وإيران وإثيوبيا.

