شكرا لقرائتكم خبر عن زعماء المسلمين فى بريطانيا يحثون على ضبط النفس ردًا على هجمات اليمين المتطرف والان مع تفاصيل الخبر

حث زعماء المجتمع المسلم فى المملكة المتحدة على ضبط النفس وسط علامات على الاستعداد المتزايد للدفاع عن المساجد والشركات والمنازل باستخدام العنف إذا لزم الأمر بعد أسبوع من الاعتداءات من اليمين المتطرف، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وفي يوم الاثنين، تجمع عدة مئات من الرجال المسلمين، بعضهم يرتدي أقنعة، في منطقة بوردسلي في برمنجهام حيث انتشرت تهديدات بهجوم وشيك من قبل رابطة الدفاع الإنجليزية (EDL) ونشطاء آخرين من اليمين المتطرف على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت صحفية من سكاي نيوز تقدم تقريرًا مباشرًا من المنطقة عندما قاطع أحد المحتجين بثها وهو يهتف "حرروا فلسطين" و"اللعنة على رابطة الدفاع الإنجليزية".

وأكدت شرطة ويست ميدلاندز أن "عددًا كبيرًا من الناس" تجمعوا في بوردسلي ولكن لم تحدث اشتباكات بين المجموعات. وقالت الشرطة إنها تحقق في تقارير عن اعتداء، وإلحاق أضرار جنائية بحانة، وسيارة تحطمت نوافذها، ومركبة تعرضت إطاراتها للتلف، وتقارير عن رجل بحوزته سلاح هجومي.

في بولتون، انضم حوالي 300 شخص إلى احتجاج مضاد ضد نشطاء اليمين المتطرف يوم الأحد، مما أدى إلى مناوشات بين المجموعتين والشرطة.

وقال شاكيل أفسار، الذي ترشح كمرشح مستقل في برمنجهام هول جرين وموزلي في الانتخابات العامة الشهر الماضي، إن "القوة المعقولة" قد تكون ضرورية للدفاع عن المجتمعات.

وقال في مقطع فيديو نُشر على X: "نحن لسنا المحرضين أو المعتدين أو المهاجمين. سنقف هناك وندافع عن أعمالنا ومنازلنا. وإذا تعرضنا للهجوم، فسنستخدم القوة المعقولة والضرورية للدفاع عن أنفسنا ... الأمر يتعلق بالدفاع عن حقوق مجتمعنا وشرف شعبنا".

وقال بابر باز، عضو مجلس مدينة برمنجهام عن الحزب الديمقراطي الليبرالي، والذي حضر التجمع في بوردسلي يوم الاثنين، إن التجمع كان سلميا إلى حد كبير بعد يوم من التهديدات بهجوم وشيك.

وأضاف "كانت التوترات تتزايد ساعة بساعة. لقد رأينا ما حدث في مدن أخرى. ولن نسمح بحدوث ذلك في برمنجهام. كانت رسائل رابطة الدفاع الإنجليزية واضحة. وإذا حضروا وأصبحوا عنيفين، فمن حقك الدفاع عن نفسك".

كما دافع باز عن وجود الأعلام الفلسطينية في التجمع. "يشعر المجتمع المسلم بأن صوته لا يُسمع، محليا أو وطنيا أو دوليا. يتم إسكات الأصوات المسلمة. لذلك سوف يسلط الناس الضوء على أي قضية مهمة بالنسبة لهم".

وقال إنه يجب نشر الجيش لتعزيز عمل الشرطة وإنهاء الاضطرابات.

وحث آخرون في المجتمع المسلم في برمنجهام على ضبط النفس. وقالت هانية آدم من مسجد جرين لين إنه في ضوء الرسائل والتهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي، كانت هناك غريزة طبيعية لحماية المجتمع.

وأضافت "كانت رسالتنا واضحة للغاية: اسمحوا للشرطة بالقيام بعملها. نحن لا نستخدم لغة العنف. رد فعلنا الأول هو الصلاة، والدعوة إلى الله وطلب الحماية للجميع في البلاد."