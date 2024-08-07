شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة لأولياء الأمور بالجيزة بشأن المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالثانوية والان مع تفاصيل الخبر

تكشف محافظة الجيزة، بعد قليل، عن بشرى سارة لأولياء الأمور، بشأن المرحلة الثانية لـتنسيق القبول بالثانوية العامة بالمحافظة.

كانت محافظة الجيزة، اعتمدت تنسيق القبول للثانوي العام والتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسي 2024 / 2025، إذ تم تحديد 225 درجة للقبول بالثانوي العام بالمحافظة، و140 درجة للثانوى العام خاص عربى والمنازل، و190 درجة للثانوى العام بفصول الخدمات.

وحددت محافظة الجيزة التنسيق للتعليم الصناعي بـ235 درجة لكلا من (أحمد عرابى الثانوية الصناعية بنات، الجيزة الكهربية ثانوى صناعى بنين وإعداد مهنى 230درجة ) و 230 درجة لكلا من (طباعة إمبابة ثانوى صناعى بنين، طباعة الهرم).

واعتمدت المحافظة 250 درجة للهرم الفندقية الرسمية، و230 درجة لكلا من (الشهيد أحمد محمود شعبان التجارية، الراية التجارية بنات، الهرم الفندقية المهنية)، و220 درجة لكلا من ( الشهيد محمد هشام إسماعيل التجارية بنات، الشهيد عبده مهدى رزق الله التجارية المشتركة).

كما اعتمدت المحافظة 210 درجة لكلا من ( إمبابة الثانوية التجارية، باحثة البادية التجارية، الزهراء التجارية بنات، الأهرام التجارية بنين، منشأة القناطر التجارية المشتركة، أوسيم التجارية المشتركة، الجيزة الفنية المتقدمة) و200 درجة لكلا من ( مزغونة التجارية المشتركة، العياط التجارية المشتركة، القطورى التجارية المشتركة، أطفيح التجارية المشتركة، القابابات التجارية المشتركة، البرمبل الثانوية التجارية، فاطمة الزهراء التجارية بنين، الصف الفنية المتقدمة).