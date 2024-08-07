شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين تبدأ الإجراءات التنفيذية لمنصة رقمية موحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، المهندس أنور الصافي- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لإحدى الشركات الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمنفذة لـ منصة مصر الرقمية، والوفد المرافق، مؤكدا أن الوقت قد حان لتنفيذ المنصة الرقمية الموحدة للمهندسين بأحدث التقنيات لتقديم كافة الخدمات عن بُعد بشكل فعّال، وكذلك تقديم خدمات التدريب والتوظيف وإنشاء بروفايل متكامل لكل مهندس مُسجّل به كل الخبرات العلمية والعملية والربط التكنولوجي مع منصة مصر الرقمية والاستفادة من خدماتها.

وأكد المهندس طارق النبراوي على مساندة نقابة المهندسين المصرية لجميع أعضائها لتقديم كافة خدماتها بطريقة سهلة ومبسطة إلكترونيا وسعي النقابة لتحسين جميع الخدمات النقابية وتيسير الحصول عليها أون لاين، مشددًا على أن إنشاء منصة رقمية موحدة وربطها بمنصة مصر الرقمية تحقق تواصلًا دائمًا بين أعضاء النقابة وكافة الجهات، الأمر الذي من شأنه تمكين المهندسين من البحث والوصول إلى فرص عمل، وإنهاء كافة خدماتهم دون الحاجة إلى الحضور للنقابة.

وشدد "النبراوي" على ضرورة الانتهاء في أقرب وقت من المنصة الرقمية الموحدة لما لها من دور في تعظيم دور النقابة، موضحًا أن إنشاء منصة رقمية موحدة وربطها بمنصة مصر الرقمية يأتي في إطار التحول الرقمي التي تشهده الدولة.

وأكد أنور الصافي، أن الشركة هي المنفذة لمشروع منصة مصر الرقمية، لافتا إلى استعداده والشركة لتنفيذ المنصة الرقمية الموحدة للنقابة وربطها بمنصة مصر الرقمية والتي ستعمل على تحقيق أقصى استفادة لكل المهندسين في إنهاء كافة خدماتهم النقابية وكذلك في كافة جهات الدولة، مشيرا إلى أن إنشاء المنصة الرقمية الموحدة للمهندسين سيكون بالمستوى الفني الذي يليق بمهندسي مصر، وسيولي أهمية كبيرة للمنصة الرقمية الموحدة للمهندسين، مؤكدًا أنها ستكون مثال يُحتذى به في كافة نقابات مصر.

وخلال اللقاء تم التأكيد على أن النقابة تستهدف تيسير كافة الإجراءات والخدمات المقدمة لأعضائها من خلال المنصة الرقمية الموحدة لسرعة إنجاز المعاملات وتقليص الوقت وتوفيرها للمستفيدين بغض النظر عن أماكن تواجدهم وفي جميع الأوقات، فضلا عن الإشارة إلى أن التحول الرقمي هو تطبيق مبدأ الاتصال بدلًا من الانتقال حقيقيا مع مراعاة مقتضيات الأمن السيبراني.