شكرا لقرائتكم خبر عن الزهرة ألمع كواكب المجموعة الشمسية يقترن بكوكب عطارد اليوم فى مشهد بديع والان مع تفاصيل الخبر

تشهد الكرة الأرضية ، اليوم الأربعاء، اقتران كوكب الزهرة وعطارد ، حيث يقترن كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وكوكب عطارد (مرسال الآلهة وأقرب الكواكب الى الشمس).

ويرى هذا المشهد بعد غروب الشمس مباشرة باتجاة الغرب وحتى بدء غروب المشهد في الـ 8:25 مساءا تقريبا .

وأكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومى للبحوث الفلكية ، أن اقتران الاجرام السماوية هو رؤية إحداهما قرب الأخر في السماء في نطاق محدود من الدرجات القوسية ، وهو تقارب زاوي ظاهري غير حقيقي ليس له علاقة بالمسافات الحقيقة بينهما ، لأنها كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلومترات .

وقال أستاذ الفلك بـ المعهد القومى للبحوث الفلكية فى تصريحات له ، إن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عموما هي البعيدة عن التلوث الضوئي مثل البحار والحقول والصحاري والجبال .