صعوبات تمويل مشروعات الطاقة الشمسية في سؤال برلماني لـ 3 وزراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وجه النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى الحكومة ممثلة في وزارات الصناعة، والكهرباء، والمالية، بشأن تسهيلات تمويلية للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية.

وقال موسى: قبل أيام أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التنسيق بشأن توفير تمويل لإقامة محطات طاقة شمسية لمزارع الدواجن، وهي خطوة في منتهى الأهمية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا التحرك المحمود من الحكومة يجب تعميمه على كافة القطاعات، لاسيما في ظل توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة في ضوء ندرة الطاقة التقليدية، فضلا عن السعي نحو مواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة.

وأشار محمود عصام، إلى أن مشروعات الطاقة الشمسية تواجه إشكاليات كبيرة في توفير احتياجات إقامة المحطات، لاسيما أن أغلبها يتم استيراده من الخارج، فضلا عن ارتفاع أسعارها.

وأكد النائب، أن ارتفاع تكاليف إقامة محطات الطاقة الشمسية، تتطلب من الحكومة ضرورة التدخل بتوفير تمويل لازم لمثل هذه المشروعات، لتشجيع المواطنين على التوجه نحو الطاقة الشمسية النظيفةـ بجانب الرسوم الخاصة بالجمارك لمشتملات ومكونات هذه المحطات وضرورة العمل على النزول بها دعما لتوجه الدولة فى التوسع بالطاقة المتجددة.