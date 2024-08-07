نقيب المهندسين: بدء الإجراءات التنفيذية للمنصة الرقمية الموحدة.. وتقديم الخدمات عن بُعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

التقى المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، المهندس أنور الصافي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لإحدى الشركات الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمنفذة لمنصة مصر الرقمية، والوفد المرافق، حضر اللقاء الدكتور هشام سعودي وكيل النقابة، والمهندس الاستشاري أحمد المصري رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية.

خلال اللقاء أشار المهندس طارق النبراوي إلى أن الوقت قد حان لتنفيذ المنصة الرقمية الموحدة للمهندسين بأحدث التقنيات لتقديم كافة الخدمات عن بُعد بشكل فعّال، وكذلك تقديم خدمات التدريب والتوظيف وإنشاء بروفايل متكامل لكل مهندس مُسجّل به كل الخبرات العلمية والعملية والربط التكنولوجي مع منصة مصر الرقمية والاستفادة من خدماتها.

وأشاد "النبراوي" بالدور الذي تقوم به لجنة الاتصالات والتحول الرقمي وهيئتها الاستشارية والعمل المستمر الدؤوب على مدار الأسابيع الماضية منذ نشأة اللجنة، موجهًا بضرورة توفير الخدمات الرقمية المتكاملة للمهندسين من خلال المنصة المنشودة.

وأكد النبراوي على مساندة نقابة المهندسين المصرية لجميع أعضائها لتقديم كافة خدماتها بطريقة سهلة ومبسطة إلكترونيا وسعي النقابة لتحسين جميع الخدمات النقابية وتيسير الحصول عليها أون لاين، مشددًا على أن إنشاء منصة رقمية موحدة وربطها بمنصة مصر الرقمية تحقق تواصلًا دائمًا بين أعضاء النقابة وكافة الجهات، الأمر الذي من شأنه تمكين المهندسين من البحث والوصول إلى فرص عمل، وإنهاء كافة خدماتهم دون الحاجة إلى الحضور للنقابة.

وشدد "النبراوي" على ضرورة الانتهاء في أقرب وقت من المنصة الرقمية الموحدة لما لها من دور في تعظيم دور النقابة، موضحًا أن إنشاء منصة رقمية موحدة وربطها بمنصة مصر الرقمية يأتي في إطار التحول الرقمي التي تشهده الدولة.

ووجّهالدكتور هشام سعودي الشكر للنقيب العام على دعمه للجنة الاتصالات والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن المنصة سيكون لها دور محوري في نقابة المهندسين خلال الأيام القادمة، كما أشاد بالتفكير الاستراتيجي المتكامل والخطة المحكمة للتنفيذ على أرض الواقع لصالح المهندسين، موجهًا الشكر للمهندس أنور الصافي والوفد المرافق له وللجنة الاتصالات على الخطوات السريعة والجادة لإنشاء المنصة.

وأكد "سعودي" أن النقابة العامة وكافة فرعياتها بما تمتلك من خبرات هندسية في كافة المجالات ومن بينها الاتصالات والمعلومات تعمل وبدأب على تحسين خدماتها التي تقدمها، مؤمنة بأن المنظومة الرقمية واللامركزية تسهم في تحقيق مستويات عالية من الكفاءة والجاهزية، وتحقق التكامل بين النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

بدوره أعرب المهندس "أنور الصافي" عن سعادته بالتعاون مع نقابة المهندسين العريقة، معربًا عن فخره واعتزازه بالانتماء إلى هذا الكيان، موضحًا أن الشركة هي المنفذة لمشروع منصة مصر الرقمية، ومؤكدًا استعداده والشركة لتنفيذ المنصة الرقمية الموحدة للنقابة وربطها بمنصة مصر الرقمية والتي ستعمل على تحقيق أقصى استفادة لكل المهندسين في إنهاء كافة خدماتهم النقابية وكذلك في كافة جهات الدولة.

وأفاد "الصافي" بأن إنشاء المنصة الرقمية الموحدة للمهندسين سيكون بالمستوى الفني الذي يليق بمهندسي مصر، وسيولي أهمية كبيرة للمنصة الرقمية الموحدة للمهندسين، مؤكدًا أنها ستكون مثال يُحتذى به في كافة نقابات مصر.

وخلال اللقاء أوضح المهندس أحمد مهران أن النقابة تستهدف تيسير كافة الإجراءات والخدمات المقدمة لأعضائها من خلال المنصة الرقمية الموحدة لسرعة إنجاز المعاملات وتقليص الوقت وتوفيرها للمستفيدين بغض النظر عن أماكن تواجدهم وفي جميع الأوقات، وبصفته رئيسًا للجنة الاتصالات والتحول الرقمي بنقابة القاهرة ثمّن الجهود التي تبذلها النقابة في مجال التحول الرقمي.

وقال "مهران": "نعمل لصالح جموع المهندسين، وهدفنا الصالح العام وسيتم استخدام التقنيات الحديثة في إنشاء المنصة، التي ستكون نقلة نوعية، وتأتي أهمية إنشاء بروفايل موحد للمهندسين في توثيق أهم الخبرات التي حصل عليها المهندس خلال مسيرته المهنية مما يساهم في توفير فرص عمل مناسبة ومميزة لجموع المهندسين".