ضبط مالك مركز تعليمي في القاهرة بحوزته 1279 كتابًا مُقلدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المدير المسئول عن مركز تعليمي بالجيزة؛ لقيامه بتصوير ونسخ العديد من الكتب الدراسية الخارجية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة أفادت قيام (مالك مركز تعليمي- كائن بمحافظة الجيزة) بتصوير ونسخ العديد من الكتب الدراسية الخارجية المصورة بأسلوب التصوير الضوئي لمختلف السنوات الدراسية لطلاب المرحلة الإبتدائية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المركز التعليمي المشار إليه وضبط المدير المسئول، وبالتفتيش في حضوره عُثر على (1279 نسخة من كتب دراسية خارجية لمرحلة التعليم الأساسي مقلدة ومنسوخة "بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية بالمخالفة للقانون"- الأدوات والمعدات المستخدمة في نشاطه- جهاز كمبيوتر محمول و2 ذاكرة نقالة "بفحصهم تبين احتوائهم على أدلة تُشير إلى نشاطه").

بمواجهة المتهم أقر بارتكابه المخالفات المُشار إليها بالمشاركة مع مالك المركز التعليمي بقصد تحقيق الربح المادي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.