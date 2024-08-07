شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة النيل تعلن عن 50 منحة أوائل الثانوية العامة و20 لمدارس stem والنيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، التهنئة للطلاب الأوائل والمتفوقين في نتيجة امتحانات الثانوية العامة، بأقسامها العلمي والأدبي، موجها التهنئة أيضاً إلى أسرهم، ومعلنا عن تقديم الجامعة عدد 50 منحة دراسية كاملة للــ 500 الأوائل في الثانوية العامة المصرية، وعدد 20 منحة للمتفوقين من مدارس STEM والنيل، متمنيا لجميع الطلاب المتفوقين والناجحين التوفيق في مسيرتهم العلمية القادمة، ومؤكدًا على دور الجامعة البحثي والأكاديمي في الاهتمام بالطلاب المتفوقين دراسيًّا، وهو دور من الأدوار المجتمعية للجامعة عهدته منذ إنشائها، كما تقدم جامعة النيل منحة دراسية بنسبة 10٪، لأبناء الموظفين الحكوميين، ومنحة دراسية بنسبة 5٪ للتميز في الرياضة، ويحصل أشقاء طلاب جامعة النيل على منحة دراسية بنسبة 10٪.

من جانبها أعلنت جيلان حسن، نائب الرئيس الأكاديمي لشؤون الطلاب، جامعة النيل، أن التقدم للمنح من خلال موقع الجامعة للتقديم والتعرف على الكليات وبرامج جامعة النيل والمنح المقدمة الكاملة والجزئية، واستمارة التقديم للمنح متاحة والموعد النهائى لملء استمارة التقديم يوم 20/8/2024 ، وأن الجامعة خصصت البريد إلكترونى للتواصل مع مكتب المنح الدراسية بالجامعة، وأكدت على ضرورة أن تتوافر في المتقدمين للحصول على المنح سجل قوي من الأنشطة فى مجالات البحث والابتكار والإبداع وأن يكون لديهم قدرات في ريادة الأعمال والمشاركات في الأنشطة الخيرية و غيرها، واستيفاء شروط القبول في جامعة النيل بما في ذلك إجادة اللغة الإنجليزية.

الجدير بالذكر أن جامعة النيل لديها 4 محاور استراتيجية أساسية ترتكز عليها وتعتبرها مجالات عملها الرئيسية نحو النجاح والتنمية، وهي: التعلم – البحث العلمي – الابتكار وريادة الأعمال – التأثير المجتمعي الإيجابي، وتقوم بتقديم رسالتها التعليمية والبحثية من خلال 4 كليات هي ( الهندسة والعلوم التطبيقية، كلية إدارة الأعمال، كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، كلية التكنولوجيا الحيوية)

يذكر أيضاً أن جامعة النيل أول جامعة أهلية بحثية غير هادفة للربح في مصر تم إنشاؤها لتكون رائدة في مجال تعليم التكنولوجيا وريادة الأعمال في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنها حصلت على المركز الأول على مستوى الجامعات الإفريقية، في التصنيف العالمي لجوائز التميز الخاصة بريادة الأعمال، وذلك من خلال حصد جائزة "الجامعة الريادية للعام على مستوى قارة أفريقيا" وجائزة "أفضل قيادي وريادي إفريقي" متفوقة على كل الجامعات الإفريقية، وذلك من مجلس اعتماد الجامعات الريادية العالمي (ACEEU)