شكرا لقرائتكم خبر عن حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 9 ملايين و54 ألف خدمة مجانية خلال 6 أيام والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 9 ملايين و54 ألفا و245 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الثلاثاء 6 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس الثلاثاء، مليون و913 ألفا و407 خدمات، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 837 ألفا و10 خدمات، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبد الغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 385 ألف و569 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 123 ألفا و738 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 120 ألفا و411 خدمات، بالإضافة لتقديم 89 ألفا و187 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن الحملة قدمت 45 ألفا و210 خدمات، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 21 ألف و816 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 199 ألفا و156 خدمة.

وقال «عبد الغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 4 آلاف و471 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 11 ألفا و220 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 1383 عملية ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 2126 خدمة.

وأضاف «عبد الغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ72 ألفا و110 مواطنين، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبد الغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».