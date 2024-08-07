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وزارة التموين: ارتفاع عدد المحلات المشاركة بالاوكازيون الصيفى إلى 1350 محلا

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القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الصيفى 2024 إلى 1350 محل تجارى خلال أول 3 أيام من إطلاق الأوكازيون وأن من يريد من المحلات المشاركة فى الأوكازيون التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

 

على جانب تستمر الأجهزة الرقابية بـ وزارة التموين والتجارة الداخلية فى التنسيق مع جهاز حماية المستهلك للتصدى على الأسواق للتصدى لأى مخالفات من خلال مجموعات عمل بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين وتحرير محاضر لأى مخالفة، أيضا متابعة الباركود الخاص بكل منتج لمعرفة السعر قبل وبعد الأوكازيون.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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