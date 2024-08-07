شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: ارتفاع عدد المحلات المشاركة بالاوكازيون الصيفى إلى 1350 محلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الصيفى 2024 إلى 1350 محل تجارى خلال أول 3 أيام من إطلاق الأوكازيون وأن من يريد من المحلات المشاركة فى الأوكازيون التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

على جانب تستمر الأجهزة الرقابية بـ وزارة التموين والتجارة الداخلية فى التنسيق مع جهاز حماية المستهلك للتصدى على الأسواق للتصدى لأى مخالفات من خلال مجموعات عمل بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين وتحرير محاضر لأى مخالفة، أيضا متابعة الباركود الخاص بكل منتج لمعرفة السعر قبل وبعد الأوكازيون.