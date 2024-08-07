شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون الثنائى مع نظيره الكينى والان مع تفاصيل الخبر

أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً مع “موساليا مودافادي" رئيس وزراء ووزير الخارجية وشئون المُغتربين الكيني.

وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن الاتصال شهد إشادة من الجانبين بالعلاقات التاريخية والوثيقة بين مصر وكينيا، والتواصل المُستمر والتقدير المتبادل بين قيادتي البلدين والحرص على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. كما قدم وزير خارجية كينيا التهنئة للوزير د. بدر عبد العاطي على توليه مهام منصبه متمنياً لسيادته دوام التوفيق.

وقد أعرب الوزير د. عبد العاطي عن تطلع مصر لأن تشهد الفترة القادمة تطوير الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وكينيا بإقامة مشروعات استراتيجية بنظام شراكة القطاعين العام والخاص، لاسيما في مجالات البنية التحتية والسكك الحديد والدواء، وكذلك العمل على زيادة حجم التجارة البينية، مؤكداً على أهمية تعزيز وترفيع مُستوى العلاقات الثنائية مع كينيا بما يتوائم مع حجم الدولتين على الساحة الإفريقية.

وكشف المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول المستجدات في منطقة القرن الإفريقي والكونغو الديمقراطية والسودان وجنوب السودان، حيث تم استعراض جهود البلدين فى سبيل تحقيق السلام والاستقرار ونزع فتيل الأزمات فى القارة الإفريقية. وقد حرص الدكتور عبد العاطى على استعراض جهود مصر الحثيثة للتعامل مع مختلف أوجه الأزمة السودانية، والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها، إلى جانب توفير كافة المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة لتلبية احتياجات الشعب السوداني الشقيق.

من جانبه، استعرض رئيس وزراء كينيا دور بلاده في الوساطة في جنوب السودان، كما تم التطرق إلى تطورات ملف مياه النيل وعلاقات دول حوض النيل، وتم الاتفاق على استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين خلال المرحلة القادمة اتصالا بمتابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك.