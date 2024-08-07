شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات الخاصة.. جامعة الجيزة الجديدة NGU تعلن عن كلياتها وبرامجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة الجيزة الجديدة (NGU)، برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد سامح فريد، رئيس الجامعة، عن كلياتها وبرامجها الحديثة بالشراكة مع كبرى الجامعات والمؤسسات التعليمية العالمية، حيث تضم الجامعة 8 كليات وهم الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة، إدارة الأعمال والمالية، الاقتصاد و السياسة، تكنولوجيا المعلومات، والفنون والتصميم، وتعمل الجامعة بالتعاون الأكاديمى مع اثنين من أفضل الجامعات على مستوى العالم، وهم University College London (UCL) وKing’s College London (KCL)، بالإضافة إلى مؤسسة التصميم الإيطالية المرموقة Milano Fashion Institute.

وتوفر الجامعة العديد من البرامج لطلابها مثل برامج دراسة فصل دراسي بالخارج، وبرامج التدريب المهني سواء في مجال التدريس بالجامعة أو داخل الشركات العالمية في مصر والخارج، هذا بالإضافة إلي تدريب الطلاب على طرق ونظم الاختبارات الدولية والتي تفتح الفرص والمجالات أمامهم بشكل كبير في جميع أنحاء العالم.

ويعد برامج الطب، الطب البشري والأسنان والصيدلة، بكونها إحدى أقوى البرامج التعليمية الطبية على مستوى العالم، وذلك من خلال تعاون الجامعة الأكاديمي مع جامعة University College London (UCL) و التي تصنف كواحدة من أفضل 10 جامعات على مستوى العالم.

وتتمتع جامعة الجيزة الجديدة (NGU) بعيادات ومختبرات ذات معايير عالمية و مزودة بأحدث الأدوات الطبية والوسائل التكنولوجية لتوفير تجربة عالمية متكاملة وتدريب عملي مبكر للطلاب والذي يبدأ منذ السنوات الأولى للدراسة، كما تهتم جامعة الجيزة الجديدة (NGU) بالبحث العلمي حيث يتوفر بالجامعة مركز أبحاث كبير، كما تهتم ايضًا بالنشر العلمي المتواصل.

كما توفر الجامعة برنامج صيدلة يقوم بالتركيز على الصيدلة الإكلينيكية والتي يبدأ تدريسها منذ العام الدراسي الأول وتمثل حوالي 30% من المنهج الدراسي.

فيما تمنح كلية الهندسة برنامج الهندسة، بالتعاون الأكاديمي مع جامعة University College London (UCL) خلال 8 فصول دراسية، ويشمل العديد من البرامج الهندسية المطلوبة بشكل كبير في سوق العمل المحلي والدولي، مثل الهندسة المعمارية، وهندسة الحاسبات والاتصالات وأنظمة التحكم الذاتي، والهندسة الميكانيكية، وتتميز هذه البرامج بتخصصاتها المتطورة والمواكبة للعصر الحديث والتطورات المستمرة في المجال الهندسي مثل التصميم المستدام، والمباني الذكية، والاتصالات، والأنظمة المستقلة.

أما بالنسبة لكلية إدارة الأعمال والمالية، وكلية الاقتصاد والسياسة بالتعاون الأكاديمي مع جامعة King’s College London (KCL) ، يتم استخدام طرق التدريس الحديثة من خلال أنشطة تعليمية متعددة و ندوات مستمرة تضم ضيوفًا و متحدثين بارزين ذو خلفية أكاديمية ومهنية كبيرة، و يضم برنامج إدارة الأعمال والمالية عدة تخصصات وهي المحاسبة، وريادة الأعمال والإبتكار، والمالية والبنوك، وإدارة الموارد البشرية، والأعمال التجارية العالمية، بالإضافة إلى التسويق.

أما كلية تكنولوجيا المعلومات تضم تخصصات مواكبة للتطور التكنولوجي المستمر والسريع، وهي الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، و علوم الكمبيوتر، وتمنح كلية تكنولوجيا المعلومات الفرصة لطلابها لدراسة فصل دراسي بالخارج بجامعة نبراسكا، أوماها، بالولايات المتحدة الامريكية، كما توفر الفرصة لطلابها دراسة السنة الأخيرة من البرنامج بجامعة أوتاوا بكندا، ثم التسجيل التلقائي في برنامج ماجستير مدته عام واحد بنفس الجامعة.

وفيما يتعلق بكلية الفنون والتصميم بجامعة الجيزة الجديدة (NGU) فتأتي بالتعاون مع مؤسسة التصميم الإيطالية المرموقة Milano Fashion Institute وتوفر ثلاث برامج وهي تصميم الأزياء، التصميم الداخلي، والتصميم الجرافيكي، وتتميز بكونها برامج حديثة ذات مستوى عالمي.