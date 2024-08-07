شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز حماية المستهلك ومحافظ بنى سويف يقودان حملات رقابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بجولة ميدانية علي الأسواق والقيام بحملات رقابية مفاجئة، للرقابة وإحكام السيطرة علي الأسواق ومتابعة تخفيضات أسعار السلع الغذائية في ظل الجهود التي قامت بها الدولة الفترة الأخيرة في ملف ضبط أسعار السلع.

وقبل بدأ الجولة، تفقد رئيس الجهاز و المحافظ، منظومة سيارات الضبطية القضائية للجهاز كما تفقدا مأموريات الحملات والبالغ عددها 45 مأمورية، موزعة علي مدينة بني سويف ومختلف مراكز ومدن المحافظة ، وأكدوا علي جميع المأموريات وأعضاء الحملات المشاركة بضرورة إنفاذ القانون وأن تكون الرقابة واعية.



وبدأت الجولة بتفقد عددا من المحال والسلاسل التجارية للسلع الغذائية،كما تم المرور علي عدد من المخابز السياحية والأفرنجية ومراقبة الأوزان والأسعار والتأكد من البيع وفقاً للأسعار المعلنة ، وكذا التأكد من الإلتزام بتخفيض الأسعار حتى لا يتعرض أصحاب المخابز لعقوبات في ظل تشديد الرقابة لمُتابعة ضبط الأسعار وأثر وتوافر السلع الغذائية بها ، كما تفقدا عدداً من كبري السلاسل التجارية بالمحافظة لبيع الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية ،لمتابعة سير العمل والتأكد من الوفرة والإتاحة والتأكد أيضا من انخفاض أسعار هذه السلع وفقاً لمعدلات الإنخفاض اتي طرأت علي هذه السلع في الفترة الأخيرة ، فضلا عن الالتزام بالإعلان عن الأسعار والبيع وفقاً للأسعار المُعلنة .

وخلال الجولة، تم التأكيد علي كافة المنشآت التجارية بضرورة الإلتزام بالقانون وأن يكون هناك انخفاضات حقيقية بالأسعار تتناسب مع ما اتخذته الدولة المصرية من اجراءات لخفض أسعار السلع بالأسواق .

- و إلتقي رئيس الجهاز و محافظ بني سويف ، بالمواطنين ، وحرصا على سؤالهم عن جودة السلع والمنتجات ، و مدى رضائهم عن الأسعار وذلك بعد خفض العديد من أسعار السلع الغذائية بنسب تتراوح من 20 ل 25 % ،وأشاد المواطنين أن هناك سلع بالفعل قد تأثرت بالإنخفاضات الاخيرة ، مطالبين رئيس الجهاز ومعالي المحافظ بإستمرار التواجد الميداني والمتابعة الدورية في الأسواق لتحقيق مزيد من الإنضباط وإنخفاض أسعار السلع .

وأكد رئيس الجهاز و المحافظ للمواطنين المتواجدون خلال الجولة، على أن هناك حملات رقابية مستمرة على كافة المنافذ التجارية، لمتابعة أسعار السلع و ضبط الأسواق و التصدي لأية ممارسات إحتكارية أو سلوك غير منضبط ، وإحالة المخالفين للنيابة العامة ، وأسفرت الحملات الرقابية منذ بداية الجولة ، عن ضبط العديد من المخالفات والممارسات السلبية غير المنضبطة ومن ابرزها عدم الإعلان عن الأسعار وتحرير عدد ( 111 محضر للمخالفين وإحالتهم علي الفور للنيابة العامة .

- وخلال الجولة قام رئيس الجهاز يرافقه معالي المحافظ ، بزيارة إلي 《الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك 》، لمتابعة سير العمل بالجهاز وطرق تلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين وآلية التعامل معها والتعرف علي كافة الإدارات داخل المقر. وأثناء زيارته لمقر الجهاز بالمحافظة ، قام رئيس الجهاز بتوجيه رسالة لأعضاء الفرع وكافة العاملين، بضرورة تكثيف الجهود وتسخير كافة الإمكانيات لخدمة المواطنين بداية من تلقي الشكوي وصولاً لمعالجتها، مشددا علي ضرورة التواجد الميداني بالأسواق، وأن مؤشر نجاحنا كجهاز هو رضاء المواطن وشعوره بإنضباط حقيقي في الأسواق .

مشيراُ إلي ، ضرروة الإشتراك والتعاون في كافة الحملات والجولات الميدانية التي يقوم بها السيد المحافظ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتعظيم الإستفادة وتحقيقاً لمزيد من الرقابة الأسواق .

-وفي ختام زيارتهما للفرع ،قام ابراهيم السجيني ، بإهداء درع الجهاز لمحافظ بني سويف للجهود المبذولة بالمحافظة من دعم لمنظومة حماية المستهلك وكذلك علي دوره الملموس في الرقابة علي الأسواق .

أكد السجيني علي أن المواطن شريك في الرقابة وله دور في إنضباط الأسعار ، مشيراً إلي أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأي عن الرقابة الشعبية والمجتمعية ، مُثمنا المبادرة الهامة التي أطلقها المحافظة للإلتزام بالإعلان عن الأسعار، فضلا عن الدور المحوري الذي يقوم به المواطن في التعاون مع المؤسسات الرقابية ورصد أي ظواهر سلبية غير منضبطة ، مشيراً إلي أنه تلاحظ خلال الجولة علي السلاسل التجارية بالمحافظة التزام العديد من المتاجر بنسب التخفيضات للسلع الأساسية وان هناك استجابة جيدة في العديد من السلع وهناك سلع أخري لم تنخفض أسعارها بنفس معدلات الإنخفاضات الحقيقية ، مثل الخضروات والفاكهة والدواجن ، مشيراًً إلى استمرار مراقبة الأسواق لرصد الظواهر السلبية ، بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظة والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقاً للقانون، كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون .



وشدد السجيني، على البائعين، من عدم التلاعب في الأسعار ، والإلتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية؛ وفقا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء ، وفي هذا الإطار تم التشديد والتنبيه علي بعض السلاسل التجارية بضرورة أن تكون الإنخفاضات في الأسعار ملحوظة وتتناسب مع الإجراءات التي إتخذتها الدولة ،وسيكون هناك متابعة دورية علي هذه الأسواق للتأكد من تحقيق الإنضباط .

وأوضح رئيس الجهاز، أن هناك تكليفات واضحة ومُحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقاً للقانون، كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون.

من جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف " أن هناك تحسن ملحوظ في أسعار العديد من السلع الأساسية مؤكداً علي أن العديد من السلاسل التجارية قد إستجابت لمبادرات خفض الأسعار خاصة في ظل الجهود والإجراءات التي نفذتها الدولة للسيطرة علي سعر الصرف و الدولار لافتا إلى أن المحافظة تعمل الآن علي إنشاء سوق الجملة للخضروات والفاكهة علي غرار الأسواق المركزية بالقاهرة الكبري ، وذلك لتقليل حلقات التدول ونفقات النقل، وسيسهم هذا المشروع بشكل مباشر في خفض أسعار السلع وأهمها الخضروات والفاكهة .

وأشار غنيم إلي أننا ومنذ تولينا لهذه المهمة،ومع تجديد الثقة من فخامة رئيس الجمهورية ، وهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية ومعالي رئيس مجلس الوزراء بضرورة التواجد الميداني والإهتمام بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، وأن مؤسسات الدولة التنفيذية والرقابية تهدف إلي تشديد الإجراءات الرقابية وإنفاذ القانون تجاه المخالفين ،والرسالة واضحة وصريحة من تكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء بضرورة ضبط الأسواق وأسعار السلع .



وفي نهاية الجولة أعرب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عن خالص شكره وتقديره لرئيس جهاز حماية المستهلك على هذه الزيارة ، مُثمناً دور الجهاز وجهوده الملموسة لمتابعة الإلتزام بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة وضبط أسعار السلع فى الأسواق فى مختلف محافظات الجمهورية .

وفى ختام اللقاء، أعرب السجينى عن سعادته البالغة وتقديره لمعالى محافظ بني سويف، على حفاوة الإستقبال والدعم الدائم من أجل منظومة حماية المستهلك فى المحافظة، وأننا نتطلع إلى مزيد من التعاون فى الفترة المقبلة للارتقاء بالمنظومة ونشر ثقافة حماية المستهلك بالمحافظة وكذا تنفيذ الحملات الرقابية لتحقيق الإنضباط بالأسواق .