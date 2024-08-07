شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة توضح حقيقة المياه المصرفة فى النيل: تتبع محطة مياه الروبة وغير ملوثة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة البيئة، أن مصدر صرف المياه علي نهر النيل عند كوبري الوراق، المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، عبارة عن مياه ماسورة صرف الروبة لمحطة تنقية مياه الشرب، التى تغذى قرية باسوس وضواحيها، بمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وأشارت وزارة البيئة إلى أن ما ورد بالفيديو المتداول على الفيس بوك، من مياه يتم صرفها على نهر النيل عند كوبرى الوراق نتاج غسيل احواض المرشحات للمحطة، اذ أن الماسورة أسفل التيار، بما لا يؤثر على مأخذ المحطة، ولضمان كفاءة تشغيل المحطة بالتخلص من الرواسب المتراكمة بالأحواض الناتجة عن عمليات التنقية.

وأوضحت لجنة البيئة، أن المياه خالية من العكارة وتم مراجعة الموقف البيئي للمحطة، والتأكيد علي ضرورة الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية وضمان تنفيذ اجراءات التخلص الآمن من الرواسب المتراكمة (الروبة) وبما لا يؤثر علي نوعية المياه بنهر النيل مع مراعاة الكفاءة التشغيلية للمحطة وجودة مياه الشرب.

وأشارت وزارة البيئة إلى أن المحطة تحتوى على 4 أحواض مرشحة ويتم غسيل الحوض حسب حالة المرشحات، علي فترات متباعدة وطبقا للاحتياجات الفنية للمحطة بما يضن سلامة وجودة مياه الشرب وصحة المواطنين.

كانت وزيرة البيئة تابعت ما تم تداولة حول مصدر ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد بشكل فوري الفرع الاقليمي المختص بالقاهرة الكبري لاجراء معاينة والتأكد من مصدر ونوعية المياه، وتم تشكيل لجنة من الوزارة للوقوف على نوعية المياه ومصدرها.



مصدر المياة



لجنة البيئة



