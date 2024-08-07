توجيه عاجل من وزير الأوقاف بشأن المتعافين من الإدمان بمستشفى الخانكة للصحة النفسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تفقد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم، مبنى مديرية أوقاف القليوبية و مسجد علي فهمي بمدينة بنها، للاطلاع على تطور أعمال الصيانة والتطوير بالمسجد والحالة الإنشائية.

والتقى وزير الأوقاف بقيادات الدعوة بالمديرية، وشدد على ضرورة الالتزام بالزي والمحافظة على الدروس وحماية المنابر والانضباط التام، والالتزام بتوقيت الخطبة، موجهًا الشيخ صفوت أبو السعود مدير المديرية إبلاغ مديري الإدارات تحياته، وإبلاغ كل إمام بمسجده أن يكون من ورثة النبوة سمتًا ومظهرًا وتعاملًا وسلوكًا واحتكاكًا برواد المسجد، وأن يكون في منتهى الانضباط واللياقة، وأن يكون في مظهره معبرًا عن الشرع الشريف، بحيث يكون في منتهى البهاء مشددًا على ضرورة إرسال هذه الرسالة للسادة الأئمة والخطباء.

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه يتم تنفيذ الأسبوع الثقافي في 45 مسجدًا موزعة على مراكز محافظة القليوبية، مع التركيز على ندوات الإدمان، وتنسيق زيارات ميدانية وتقديم الدعم لكل متعاف من الإدمان بمستشفى الصحة النفسية بالخانكة، لدعم من يتعافى من الإدمان للاستمرار على العلاج، وتنسيق زيارات ميدانية بالتنسيق مع وزارة الصحة لمن يتعافى من الإدمان لشد أزره والمسارعة في العلاج.

ووجه وزير الأوقاف رسالة لكل مدمن : "أنقذ نفسك من هذا الخطر، وكن قوي الإرادة لتتجاوز هذا الابتلاء".

وكلف بزيارة دار الرعاية لعدم الاتجار بالبشر وهي الدار الوحيدة على مستوى الجمهورية التي تقدم هذا الدعم بالتنسيق مع محافظة القليوبية، مؤكدا أنه لن يتأخر عن أي دعم لمحافظة القليوبية.

وفي ختام جولته بمقر المديرية عبر الموظفون بالمديرية عن سعادتهم الكاملة بلقاء وزير الأوقاف، موجهين التهنئة بتوليه حقيبة وزارة الأوقاف، مجددين العهد على الاستمرار في حمل أمانة الدعوة، والتميز الإداري وفق ما وجه به عقب توليه حقيبة وزارة الأوقاف.

وتفقد وزير الأوقاف أعمال الصيانة والتطوير الجارية بمسجد علي فهمي بمدينة بنها، حيث أكد الجميع بفضل الله على عدم وجود مشكلات تواجههم أثناء عملية الاحلال والتجديد.

ووجه محافظ القليوبية ووزير الأوقاف بتذليل كافة الصعاب لتيسير الإجراءات الخاصة بالإحلال والتجديد وصيانة المساجد، سواء بمحافظة القليوبية أو بوزارة الأوقاف، وتابع عن كثب أعمال الإنشاءات والتطوير الجارية بالمسجد، والذي تبلغ مساحته ألف متر والذي بدأت الأعمال به في فبراير الماضي، حيث تم إنجاز الأعمال في وقت قياسي، ووجه بسرعة إنجازها على أتم وجه وعلى أعلى المواصفات الهندسية القياسية بكل ما في الوسع الإمكان، وحثهم على تقديم أفضل خدمة مع سرعة الانتهاء من الأعمال.

كما تفقد وزير الأوقاف ومحافظ القليوبية قطعة أرض مرشحة لإنشاء مسجد مصر عليها بمحافظة القليوبية.