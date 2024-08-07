"العربية للتصنيع" توضح تفاصيل تصنيع أبراج اتصالات التليفون المحمول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

كشف طارق عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة مصنع الطائرات، تفاصيل اتجاه الهيئة العربية للتصنيع لتوطن صناعة أبراج شركات اتصالات التليفون المحمول، من خلال افتتاح مركز تصنيع أبراج اتصالات الهاتف المحمول.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة "صدى البلد"، إن مصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع نجح في تصنيع أبراج اتصالات التليفون المحمول بنسبة تصنيع محلي 100 %.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تصنيع وتوريد 67 برجًا اتصالات لصالح شركة إتصالات مصر بنهاية يونيو 2024 من خلال اتفاق اطاري تم توقيعه بين شركة اتصالات مصر ومصنع الطائرات، وجارى حاليا تصنيع وتوريد 70 برج لشركة إتصالات مصر للتسليم بنهاية سبتمبر 2024.

وتابع: ما تم إنشاؤه من أبراج للهواتف المحمولة حتى الآن هو عدد تجريبي، ونستهدف إنشاء 500 برج للهواتف المحمولة بنهاية العام الجاري، حيث أنه يجرى حاليا التنسيق للتوسع في الإنتاج الكمي من أبراج الاتصالات.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون مع جميع الشركات المصرية العاملة في مجال الاتصالات، فضلا عن تطوير حلول متكاملة ذكية في مجالات التصميم والتصنيع والتجميع بفكر وإبداع مصري وبالقدرات التصنيعية الوطنية بالهيئة العربية للتصنيع.