خبير اقتصادى يكشف أسباب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور علاء علي الخبير الاقتصادي، إن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط أثرت بالسلب على مصادر دخول العملات الأجنبية مثل إيرادات قناة السويس.

وأضاف أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت بداية من شهر مارس 2024، مؤكدا أن تحرير سعر الصرف سبب وفرة كبيرة في تحويلات المصريين من العملات الأجنبية.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج "صالة التحرير"،المذاع على قناة "صدى البلد"، الأربعاء، أن تحويلات المصريين وصلت إلى 31 مليار دولار خلال 2021، مشيرا إلىً أن مصادر السياحة والاستثمار والتصدير وتحويلات المصريين، لها قيمة كبيرة في الحصيلة الدولارية، مشيرا إلى أن تراجع الدولار في السوق العالمية جاء مع التوترات الجيوسياسية وبيانات التوظيف الأمريكية الضعيفة.

وتابع في نهاية الشهر الماضي، تمت المراجعة الثالثة لقرض صندوق النقد الممنوح لمصر، وبعد المراجعة تم ترويج شائعات بدخول مصر في تعويم جديد، ذلك ما سبب ارتفاعا في سعر الدولار بالبنوك.