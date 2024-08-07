طقس الـ6 أيام القادمة.. الأرصاد: حرارة شديدة وأمطار تصل لسيول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وأضافت "الأرصاد"، بحسب بيانها، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها أمطار رعدية.

وأوضحت "الهيئة"، أن حالة طقس الـ6 أيام القادمة تشهد طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلًا.

ونوهت إلى أن طقس الأيام القادمة يشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن طقس الـ6 أيام القادمة، يشهد رياح معتدلة تنشط أحيانًا، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

وتابعت "الهيئة"، أن طقس الأيام القادمة يشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا قد تصل لحد السيول، على مناطق من "حلايب - شلاتين - رأس بناس - مرسى علم - أبو سمبل - أسوان - الوادي الجديد"، يصاحبها نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.

وأكملت أن طقس الـ6 أيام القادمة يشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، يصاحبها نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، على بعض الطرق.