بعد أسد المعادي.. ما عقوبة حيازة الحيوانات الخطرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - =كتب-عمرو صالح:

نجحت الأجهزة المعنية خلال الساعات الماضية، في ضبط أسد داخل إحدى فيلل منطقة المعادي بمحافظة القاهرة وتسليمه لإدارة الحيوانات البرية التابعة لـ وزارة الزراعة وذلك بعدما أثار حالة من الذعر بين سكان المنطقة والذي تبين أنه مملوك لأحد رجال الأعمال المقيمين بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وبالتزامن مع تلك الوقعة يستعرض "الخليج 365 خلال السطور الآتية عقوبة وضوابط تربية الحيوانات الخطرة:

وضع القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ضوابط حيازتها ومعالجة الظواهر السلبية الخاصة بها حيث حظر القانون حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة كأصل عام.

وطبقا لنص القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن التعدى مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وأجاز قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين (15، 16) من هذا القانون فى أى حالة كانت عليها الدعوى، ما لم ينتج عنها حالات موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو التالى:

١- قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة .

٢- بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائى فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة .

٣- بعد صدور حكم نهائى فى الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة .

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.

كما أجاز القانون الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين (15، 16) من هذا القانون فى الأحوال التى ينتج عنها موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وكذا فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 17 من هذا القانون، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية .

وحدد القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، التزامات على حائز الحيوانات الخطرة سواء فيما يتعلق بتوفير الرعاية البيطرية لها أو غيرها.

فنصت المادة 5 من القانون، على أن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية البيطرية لها وعلى الأخص تحصينها ضد الأمراض التى يحددها الوزير المختص بناءً على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبى لها يتم اعتمادها من السلطة المختصة .

كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة ، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية .

بينما نصت المادة 6 على أن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى أى من الأحوال الآتية:-

1 - إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها .

2- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر .

3- نفوق الحيوان الخطر أو هروبه .

4- الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.

وتمكنت الأجهزة المعنية من ضبط "أسد"، داخل فيلا فى المعادى، وتم تسليمه لإدارة الحيوانات البرية التابعة لـ وزارة الزراعة.

كان فيديو تداول عبر موقع التواصل الاجتماعى بوجود "أسد" متواجد أعلى سور فيلا فى المعادى، وعلى الفور تبين من خلال الفحص صحة الواقعة، وتم التوجه لموقع الفيلا وعثر علي أسد غير مرخص و10 كلاب مرخصة وتم تحريز الأسد وتسلميه لإدارة الحيوانات البرية بوزارة الزراعة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

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