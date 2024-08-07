وزير الشئون النيابية يلتقي النائب العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قام االمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بزيارة المستشار محمد شوقي، النائب العام، في مكتبه اليوم.

وأكد المستشار محمود فوزي على الدور الكبير والحيوي الذي تقوم به النيابة العامة وأعضائها في سبيل تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الجنائية.

وأكد المستشار محمود فوزي، أهمية التعاون بين الجانبين، معرباً عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها النائب العام وأعضاء النيابة العامة في الحفاظ على النظام القانوني وتعزيز الثقة في المؤسسات القضائية.

من جانبه؛ شكر النائب العام الوزير محمود فوزي على زيارته، وهنأه بتولي المنصب الوزاري الجديد، متمنيًا له التوفيق والسداد.