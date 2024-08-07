شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: صافرات الإنذار تدوى فى عدد من المواقع شمال إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، أن صافرت الإنذار دوت فى عدد من المواقع شمال إسرائيل، منها صفد ومناطق أخرى.

وكان حزب الله قد أعلن فى وقت سابق تنفيذ هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مرابض مدفعية جيش الاحتلال في الزاعورة بالجولان المحتل وتحقيق إصابات مؤكدة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن مصادر حكومية، أن الكابينيت الأمني والسياسي يجتمع مساء الغد استعداد لرد حزب الله وإيران على اغتيال فؤاد شكر وإسماعيل هنية.