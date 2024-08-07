بعد هزيمة منتخب اليد.. تامر أمين: لم أتمالك دموعي بالخسارة أمام إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا الظنيني:

علق الإعلامي تامر أمين على خسارة منتخب مصر لكرة اليد أمام إسبانيا وتوديع أولمبياد باريس 2024.

وقال "أمين"، خلال تقديمه برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، الأربعاء، أن لاعبو منتخب اليد قدموا أداءً رائعًا طوال أحداث المباراة، لكن الحظ لم يحالفهم، مضيفًا: "طول المباراة وأنا أشجع المنتخب وجميع اللاعبين، لكن فرحة منتخب إسبانيا بالفوز أشعرتني بأنهم فازوا بكأس العالم".

وأضاف: "لم أتمالك دموعي عندما شاهدت خسارة المنتخب المصري أمام نظيره الإسباني، دموعي نزلت حرقة على اللاعبين وأدائهم الرائع".