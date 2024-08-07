خناقة فرح عين شمس.. قرار من النيابة في واقعة قتل "كريم الغوصي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

جددت جهات التحقيق بنيابة عين شمس الجزئية بالقاهرة، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه وآخرين بقتل "كريم الغوصي" رميًا بالرصاص وسط الشارع عقب استدراجه بحجه عقد جلسة صلح بينهما بعد مشاجرة دارت بين الأسرتين داخل فرح ابنة جارهما.

بدورها النيابة العامة، أمرت بضبط وإحضار باقي المتهمين الهاربين، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وصولًا لحقيقتها وتحديد دور كلا من "عطية أ. ع" و"أحمد م. ض" و "يوسف. م. ض" و "محمد أ" وشهرته "كزارة" و"محمد. ع" وشهرته " البو" في الواقعة تحديدًا، فيما وتحفظت النيابة العامة على كاميرات المراقبة المركبة بموقع الجريمة، بعد فرغت محتواها.

ووجهت النيابة العامة في تحقيقاتها للمتهمين في القضية التي حملت رقم 13227 لسنة 2024، جنح عين شمس، تهمة قتل المجني عليه "كريم" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

بداية الواقعة، بتلقي قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من مستشفى هليوبوليس العام، باستقبالهم "كريم" مُصاب بطلق ناري جثة هامدة ـ

إذ تبين من تحريات المباحث الأولية أنه قبل يوم الواقعة دارت مناكفة بين والدة وشقيقة "كريم" وجارتهما "أم قرموطي" خلال تواجدهن في عقد قران أحد جيرانهم، انتهى الأمر بتعدي كل طرف على الآخر قبل أن يتدخل الأهالي لفض الشجار بينهما.

مساء اليوم التالي، تواصل جيران "كريم" وطلبوا منه عقد جلسة تراضي -صلح- مع جيرانه "أحمد ومحمد"، وقبل أن يعاتب الأول جيرانه دارت بينهم مشادة على إثرها انهالوا عليه ضربًا بسلاح ناري خرطوش استقرت في الوجه، على إثرها فارق حياته قبل إسعافه.