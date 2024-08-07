"مراته وأخوها خلصوا عليه".. قرار من القضاء بحق المتهمين بقتل موظف في البساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة ربة منزل وشقيقها لاتهامهما بقتل زوجها في منطقة البساتين إلى جلسة 23 سبتمبر المقبل.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهما تهمة القتل العمد.

وكشف أمر الإحالة الصادر في القضية رقم 6491 لسنة 2023 جنايات البساتين، أن المتهمين "ع .د"، و"أ .د"، قاما بقتل المجني عليه "م. ع" عمدا مع سبق الإصرار، فبعد أن نشب الخلاف بينه وبين زوجته المتهمة الثانية بيت المتهم النية وعقد العزم على قتله وتوجه إلى المكان الذي أيقن سلفا وجوده فيه، وما أن ظفر به وحيدا في مسكنه حتى استل المتهم سكينا وسدد له عدة طعنات قاسية بمواطن الحياة بجسده قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدثا الإصابات التي أودت بحياته.

وأشار قرار الإحالة إلى اشتراك المتهمة الثانية مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة، بأن أعدت له الخطة اللازمة، واتفقت معه علي موعد ومكان تنفيذها، وأمدته بالسلاح الأبيص اللازم لتنفيذ مأربهما.