شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليابان بالقاهرة يحتفي بالتعاون الأكاديمي مع مصر بوسام الشمس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قلد سفير اليابان بالقاهرة أوكا هيروشي الدكتور كرم خليل، وكيل كلية اللغات والترجمة، وأستاذ ورئيس قسم اللغة اليابانية في إحدي الجامعات بمصر ، بوسام الشمس المشرقة.



سفير اليابان يلقى كلمته



وفي يوم 29 إبريل الماضي، أعلنت الحكومة اليابانية عن حصول الدكتور كرم خليل، على وسام جلالة الإمبراطور الياباني ، وسام الشمس المشرقة، تقديرًا لمساهماته البارزة في تعزيز العلاقات وتوطيد أواصر الصداقة بين اليابان ومصر.



سفير اليابان

وقال سفير اليابان بالقاهرة إن الدكتور كرم خليل، كان له باع طويل في تعليم اللغة اليابانية في مصر على مدى فترة طويلة، بدايةً من عام 1985 وحتى يومنا هذا، قدم خلالها مساهمات بارزة في التعاون الأكاديمي بين اليابان ومصر.



جانب من الاحتفال

ودرس الدكتور كرم خليل اللغة اليابانية في عدد من الجامعات المصرية والعربية.

واحتفى السفير بالصداقة مع مصر في مجال التعليم قائلا إن هناك تزايد في الاهتمام بتعلم اللغة اليابانية بين المصريين.