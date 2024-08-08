"الأزهر للفتوى" ومؤسسة "فاهم" يطلقان مبادرة "اطمئِن" للتواصل مع الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «فاهم» للدعم النفسي، الدكتور أسامة هاشم الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، يرافقه الدكتور عبد الله سلامة مشرف برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، والدكتور أحمد المشد مشرف مكتب مدير عام المركز، والدكتور السيد عرفة مشرف وحدة لم الشمل داخل المركز.

وتباحث الطرفان حول استكمال نشاطات بروتوكول التعاون المشترك بين مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ومؤسسة فاهم، وتفعيلًا لمجالات التعاون في مجال الصحة النفسية للفرد والأسرة والمجتمع، وعقد مؤتمرات وندوات وورش عمل ولقاءات للجمهور سيما الشباب من خلال اللقاءات الميدانية والحملات ومحتويات إعلامية التوعوية.

وتضمن اللقاء مناقشات حول تعزيز سبل الدعم ‏المتاحة لفرق العمل داخل المؤسستين، والعمل على اكتشاف الحالات التي تعاني من مشكلة صحة نفسية وتحتاج إلى علاج أو دعم نفسي، إضافة إلى تناقل الخبرات بين أعضاء مؤسسة فاهم، وأعضاء وحدة «لم ‏الشمل» ووحدة «التوعية الأسرية» ووحدة «الدعم النفسي» بمركز الأزهر للفتوى، من خلال ورش ولقاءات مشتركة.

واتفق الطرفان في هذا اللقاء على إطلاق مبادرة مشتركة بين مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ومؤسسة «فاهم» تحت عنوان «اطمئِن»، وتهدف المبادرة إلى النزول إلى الشباب وسماع مشكلاتهم والحوار معهم، وإجابة كافة تساؤلاتهم.

وشهدت مشيخة الأزهر الشريف، شهدت في يناير الماضي توقيع اتفاق تعاون بين مركز الأزهر العالمي للفتوى ‏الإلكترونية ومؤسسة «فاهم» للدعم النفسي، بشأن دعم الصحة النفسية للأسرة المصرية، حيث وقّع الاتفاق ‏الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، المشرف العام على مركز الأزهر ‏العالمي للفتوى الإلكترونية، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «فاهم» للدعم النفسي، ‏وذلك بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.‏