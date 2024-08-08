أمطار تصل لسيول.. تحذير من "الأرصاد" بشأن حالة الطقس بهذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

كشفت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد، بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة على البلاد خلال الفترة المقبلة.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة" صدى البلد"،اليوم، أنه من المتوقع أن تكون هناك فرص لسقوط الأمطار تصل إلى حد السيول على مناطق من حلايب وشلاتين ورأس بناس ومرسى علم وأبو سمبل وأسوان والوادي الجديد، يصاحب ذلك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.

وتابعت: الأمطار الغزيرة أدت إلى سيول في بعض المناطق خاصة في منطقة حلايب وشلاتين، وتستمر لمدة أسبوع حتى يوم الأحد المقبل.

وأشارت، إلى أنه من المتوقع أيضًا أن يكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، يصاحب ذلك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق

وأكملت: «الأمطار الغزيرة في إثيوبيا والسودان بسبب فيضان النيل، وهو أمر غير طبيعي في هذا التوقيت، فهو تطور في التغير المناخي بسبب السيول الشديد في فصل الصيف».

ووجهت إيمان شاكر؛ نصائح إلى المواطنين، قائلةً: «منحاولش نجازف بحياتنا وأرواحنا في حالة غلق الطرق بسبب السيول، ويجب متابعة النشرة الجوية باستمرار، مع ارتداء الكمامة عند ملاحظة رياح شديدة ومثيرة للأتربة».