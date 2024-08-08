وزير العمل: برامج الحماية الإجتماعية من أولويات الحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

استقبل محمد جبران، وزير العمل، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وفدا من مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية بالقاهرة والذي يضم رونيا شيفر الممثل المقيم للمؤسسة، وفرح غزال مدير برامج، وماريا ديلاسيجا من المقر الرئيسي.

وبحث الجانبان، بحسب بيان وزارة العمل، الأربعاء، مجموعة من الملفات المُقرر التعاون بشأنها منها الحماية الاجتماعية للجميع، الاقتصاد غير الرسمي".

ووجه الوفد الألماني، التهنئة لمحمد جبران، على توليه حقيبة وزارة العمل، وثقة القيادة السياسية فيه.

وأكد وزير العمل، خلال اللقاء، حرص وزارة العمل على التعاون مع جميع شركاء العمل والتنمية بالداخل والخارج؛ لتنفيذ جميع البرامج والمشروعات التي تخدم العمل والتنمية، خاصة برامج الحماية الاجتماعية للعمال التي تضعها الدولة المصرية على رأس أولوياتها.

ووجه "جبران"، اللجنة المشتركة من الجانبين،بسرعة تفعيل وتنفيذ التعاون المُشترك.