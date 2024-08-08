وزير السياحة يستعرض خطط تعزيز الاستثمار السياحي والفندقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

استقبل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدا من التحالف الدولي للمصريين بالخارج ضم أعضاء المجلس الرئاسي وممثلي أعضاء المجلس التأسيسي للتحالف، وذلك لمناقشة فرص التعاون وسبل الاستفادة من الجاليات المصرية بالخارج للترويج للمقصد السياحي المصري.

وبحسب بيان وزارة السياحة والآثار، الأربعاء، يعد هذا الاجتماع فرصة للتحاور والتواصل مع ممثلي الجاليات المصرية بالخارج للاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم للاستفادة منها في خطط الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري في الدول التي يقيمون بها.

وخلال الاجتماع، تم استعراض استراتيجية الوزارة للترويج السياحي والعمل على تنويع الأسواق والأنماط السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار السياحي في مصر ولاسيما في المجال الفندقي، كما تم الحديث عن التجارب السياحية المتعددة والمتنوعة التي يقدمها المقصد السياحي المصري والوجهات والمنتجات السياحية الجديدة والواعدة التي يتمتع بها.

وتناول الاجتماع أيضًا، مناقشة سبل التعاون في الترويج للفعاليات الثقافية والسياحية والمعارض الأثرية المؤقتة التي تقيمها الوزارة في الخارج.

وحضر الاجتماع من الوزارة، يمنى البحار، نائب الوزير، وعمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وحضر من الوفد أعضاء المجلس الرئاسي للتحالف، نشأت زنفل وعلاء ثابت وصالح فرهود، وممثلي أعضاء المجلس التأسيسي للتحالف، طارق جيره الله، المسئول عن إدارة مكتب التحالف في مصر، ومنى علي السيد، ومينا زاهر، وسعيد عثمان، والمهندس طارق سليمان، بالإضافة إلى عضو التحالف أميرة خضر.