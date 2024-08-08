العمل: 320 فرصة متاحة للشباب بالإسكندرية - الشروط وموعد التقديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، توفير 250 فرصة عمل على وظيفة مسئول تأمين بشركة مصر لتأمينات الحياة و70 فرصة عمل بوظيفة أخصائي تمويل بمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، من خلال التعاون المستمر مع منشآت القطاع الخاص للشباب من الجنسين بالمحافظة، وذلك للشباب من حملة المؤهلات العليا من سن 18 إلى 35 بمؤسسة التضامن، ومن 22 إلى 32 سنة بشركة مصر لتأمينات الحياة.

وأضاف محمد كمال، وكيل مديرية العمل الإسكندرية، أنه بالنسبة لوظيفة مسئول تأمين بشركة مصر لتأمينات الحياة، ستتم المقابلات بمقر الشركة "شارع فؤاد عمارة مصر للتأمين الحياة الدور الرابع أمام سينما مترو".

وأوضح "كمال"، أنه فيما يتعلق بوظيفة أخصائي تمويل بمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، فإن التقديم بالفروع التالية "المندرة، ومحرم بيك، وفلمنج، وفيكتوريا، والعجمي، والعامرية"، وذلك بدءًا من يوم 12 وحتى يوم 29 من شهر يوليو الجارى، بهذه الفروع، وعناوينها كالتالي:

- فرع المندرة : شارع الـ30 الجديد من شارع 45 برج بانوراما أمام مسجد الفتح وكافيه باب الخلق الدور الأول علوي.

- فرع محرم بك : 3 شارع الناصر محمد من شارع قناة السويس على ناصية الشارع كوبري مشاه محرم بك ومطعم بن الحلال غيط الصعيدي "برج السعد".

فرع فلمنج : 17 شارع ابن النديم ناصية شارع محمد فريد برج باراديس أعلى كارفور بولكلي الدور الثاني.

- فرع فيكتوريا : 394 شارع مصطفى كامل، ميدان الساعة، برج العربي، أمام مرور الساعة، أعلى عصير أبو عمر الدور الثاني.

- فرع العجمي: شارع إسكندرية مطروح أبو يوسف بجوار شركة ليسيكو للسيراميك أمام ش الزهور و شركه الغاز.

- فرع العامرية: شارع مسجد الشرقاوي مستشفى العامرية عمارة الحاج صافي.

وأشار المهندس محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، فى تقريره للوزارة، إلى جهود المديرية تأتى؛ تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران، وزير العمل، لمديريات العمل بالمحافظات، بضرورة العمل على تنمية مهارات الشباب والعمال، وفقًا للتطورات والاحتياجات التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وتحفيز الشباب للإستفادة من خدمات الوزارة في هذا الشأن، وتوفير فرص عمل للشباب خاصة ذوى الهمم والتي من شأنها تنفيذ الرؤية المُستقبلية للوزارة لخدمة المواطن المصري الذي يحظى باهتمام القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة له، وخدمات حقيقية على أرض الواقع.

وبحسب بيان وزارة العمل، سيتم إجراء مقابلات شخصية للمتقدمين بمقر الشركة، وذلك فى إطار جهود المديرية المستمرة من خلال تعزيز التعاون والتنسيق مع منشآت القطاع الخاص العاملة داخل نطاق المحافظة لتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة والحقيقية للشباب من الجنسين، ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، وذلك من خلال مكاتب التشغيل وتفتيش العمل التابعة للمديرية المنتشرة فى جميع أرجاء المحافظة، حتى يتسنى لها القيام بدورها كواحدة من أذرع وزارة العمل والمنوط بها تنفيذ خطط الوزارة على أرض الواقع، وتنفيذ جميع الملفات ومنها:

- التدريب من أجل التشغيل.

- دعم العمالة غير المنتظمة وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج داخل بيئة عمل لائقة.

- دمج ذوي الهمم في سوق العمل.