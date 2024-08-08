أحدث 14 صورة ترصد تطوير المتحف المصري الكبير.. وتوجيه مهم لمحافظ الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة تفقدية مطولة داخل المتحف المصري الكبير، ورافقه اللواء عاطف مفتاح، المُشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة.

وبحسب بيان محافظة الجيزة، الأربعاء، استهل "النجار"، الجولة بتفقد منطقة المسلة المعلقة للملك رمسيس الثاني، حيث استمع لشرح مفصل حول هذه المسلة وتاريخ نقلها وفكرة وضعها في بداية مسار الزيارة بالمتحف لتتيح للزائر لأول مرة، رؤية الخرطوش الخاص بالملك (ختم الملك) والذي يوجد في قاعدة المسلة ويحمل اسم الملك، مشيراً إلى أن هذه المسلة تظهر براعة المصري القديم في تصميم ونحت الآثار.

وحرص محافظ الجيزة، على التعرف على مسار الزيارة الخاص بالمتحف وما يحويه من "خدمات، وغرف تحكم، وشاشات عرض تفاعلية، ولوحات تروي قصص المقتنيات وتاريخ اكتشافها، وعرض بعض الأدوات ومعامل الترميم والمواد المستخدمة في ترميم المراكب لتعريف الزائر بالمراكب قبل رؤيتها على أرض الواقع".

وصرح "المحافظ"، بأن أعمال إنشاء المتحف تضاهي مثيلاتها في أعرق المتاحف العالمية، وأنه سيكون بمثابة هدية مصر للعالم وعاشقي الحضارة المصرية القديمة بما يحويه من كنوز أثرية نادرة.

وعقب جولته داخل المتحف المصري الكبير، أجرى المهندس عادل النجار، جولة ميدانية لمتابعة مراحل العمل بخطة تطوير وتجميل المناطق المحيطة بالمتحف والطرق المؤدية إليه والتي ستساهم في خلق رؤية عصرية لأعمال التنسيق العام للمنطقة وإحداث نقلة حضارية تتواكب مع الحدث الفريد.

وتفقد محافظ الجيزة، مخطط أعمال التطوير، بدءًا من ميدان الرماية مرورًا بطريقي إسكندرية الصحراوي والفيوم حتى مطار سفنكس، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تأتي في إطار خطة الدولة نحو تحسين الصورة البصرية وخلق رؤية عصرية تتماشي مع الطابع الأثري والسياحي للمنطقة.

وشملت جولة "المحافظ"، تفقد نقاط اللاند سكيب بطريق الفيوم وممشي للمواطنين السياحي، ومتابعة أعمال طلاء وتجميل الأسوار ووسائل الأنارة اللازمة، ودعم الطرق بالمسطحات الخضراء والتشجير بميدان الرماية ومدخل مساكن الظباط وبمحيط مطار سفنكس.

وخلال الجولة، كلف محافظ الجيزة، جهاز المنطقة الصناعية والأستثمارية، بالتنسيق مع جهاز مدينة الشيخ زايد؛ لتطوير وتجميل الجزيرة الوسطي بطريق إسكندرية الصحراوي في إتجاه مطار سفنكس.