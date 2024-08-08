يخدم أكثر من 12 مليون نسمة.. خطة "الجيزة" لتطوير سوق الجملة بـ6 أكتـوبـر - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

يعد سوق الجملة بـ6 أكتـوبـر مشــروع اقتصـادي خدمـي يتبـع محـافظـة الجيزة، ومصمم على أحدث النظم؛ ليحاكي الأسواق العالمية، وهو ثاني أكبر الأسواق لتجارة الخضر والفاكهة بالجملة على مستوى الجمهورية بعد سوق العبور.

وتبلغ مساحة السوق "135,5 فدان"، وتشمل عدد 42 مبنـى بمساحـة إجمالية للمباني تقـدر بـ(123048 م2).

وبحسب بيان لمحافظة الجيزة، يعمل السوق على تغطية احتياجات محافظة الجيزة وبعض مناطق محافظات القاهرة الكبرى والوجهين البحري والقبلي، حيث يخدم أكثر من (12) مليون نسمة، ويساهم فى نقل محاور الحركة من أماكن الكثافة المرورية إلى نطاق الطريق الدائري، بالإضافة إلى دوره المتميز في تطوير وتعظيم عمليات البيع والشراء بالجملة وضمان التوزيع السليم للموارد الغذائية.

ووفق موقع محافظة الجيزة، فإن خطة تطويره الحالية، كالتالي:

- إنشاء إدارة تبسيط الإجراءات (الشباك الواحد).

- إنشاء قسم للأرشيف الالكتروني.

- إنشاء مكتب لشئون البيئة.

- إنشاء إدارة متابعة ميدانية.

- إنشاء إدارة بوابات ومتابعة أعمال التحصيل على البوابات.

- إنشاء قسم الحجز الإداري.

- إلزام جميع المحلات بالسوق باستخراج تراخيص من إدارة الرخص بالجهاز التنفيذي للسوق.

- إنشاء جراج خاص بالجهاز التنفيذي للسوق لاستيعاب كافة مركبات الجهاز للمحافظة عليها.

- عمل ساحة انتظار سيارات.

- فتح منافذ للبيع بالتجزئة بأسعار الجملة للمنتجات الزراعية بالسوق (خضروات - فاكهة - أسماك - سلع تموينية).

- افتتاح نقطة شرطة بمبنى الخدمات بسوق الجملة 6 أكتوبر

- إحلال وتجديد كافة المسطحات الخضراء بالسوق.

- ضبط السيارات المخالفة في الأسواق العشوائية.