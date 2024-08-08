رئيس هيئة الدواء يبحث دعم الشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة لزيادة التصدير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عدداً من ممثلي شركات ومصانع الدواء الصغيرة والمتوسطة بغرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية؛ لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع صناعة الدواء، وسبل التعاون المشترك بين الجانبين، بحضور الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، وعدد من قيادات الهيئة.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف مساندتها ودعمها للاستمرار في العمل والإنتاج، والحفاظ على العمالة لاستمرار العملية الإنتاجية للمستحضرات الصيدلية والحيوية، وكذلك سبل تشجيع وزيادة التصدير.

كما تم مناقشة سبل توطين الصناعة بحيث يسهم ذلك في تحسين القوة التنافسية للمنتج المصري، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية، والحد من فاتورة الاستيراد.

ومن جانبه، أكد رئيس الهيئة أن دعم تلك المشروعات يشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، والمصدر الرئيسي للابتكارات وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لتحقيق التنمية وخلق فرص عمل.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم النمو الاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة كهدف إستراتيجي لرؤية مصر ٢٠٣٠ وعلى رأسها زيادة الصادرات المصرية من المستحضرات الطبية، وحرصها على تهيئة البيئة الداعمة، وتقديم كافة سبل الدعم، وتمكين المشروعات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال من الاستثمار والنمو، وخلق المزيد من فرص العمل؛ مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة.