حدث ليلًا| قرار لـ"الطيران" بشأن بالتحليق بالأجواء الإيرانية وفرص عمل بالجيزة والإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الأربعاء، على النحو التالي:

الطيران المدني: توقف التحليق بالمجال الجوي الإيراني خلال هذه المدة

أعلنت وزارة الطيران المدني، أنه في ضوء الإخطار الوارد من جانب السلطات الإيرانية المعنية بشأن تحذيرات موجهة لجميع شركات الطيران المدني العابرة فوق المجال الجوي الإيراني بأنه سيجرى تدريبات عسكرية على مدار يومي 7 و 8 أغسطس الجاري، خلال الفترة من الساعه ١١:٣٠ إلى ١٤:٣٠ يوم 7 أغسطس 2024، والفترة من ٠٤:٣٠ إلى ٠٧:٣٠، يوم8 أغسطس 2024، وذلك بتوقيت طهران.

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العمل: 320 فرصة متاحة للشباب بالإسكندرية - الشروط وموعد التقديم

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، توفير 250 فرصة عمل على وظيفة مسئول تأمين بشركة مصر لتأمينات الحياة و70 فرصة عمل بوظيفة أخصائي تمويل بمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، من خلال التعاون المستمر مع منشآت القطاع الخاص للشباب من الجنسين بالمحافظة، وذلك للشباب من حملة المؤهلات العليا من سن 18 إلى 35 بمؤسسة التضامن، ومن 22 إلى 32 سنة بشركة مصر لتأمينات الحياة.

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رواتب مميزة وتأمين ومواصلات.. فرص عمل متاحة بالجيزة غدا

أعلنت محافظة الجيزة، عن ملتقى توظيفي بمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب، بحضور مسئول الموارد البشرية بشركة أمريكانا، وذلك يوم الخميس 8 أغسطس 2024، من الساعة 10 صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

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أمطار تصل لرعدية بهذه المناطق.. حالة الطقس غدا الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 8 أغسطس 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

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انطلاق فعاليات التدريب الجوي "المصري الفرنسي" ( آمون - 24 )

انطلقت فعاليات التدريب الجوى المصرى - الفرنسى المشترك ( آمون - 24 ) بمشاركة عدد من المقاتلات من مختلف الطرازات والذى يتم تنفيذه على مدار عدة أيام بعدد من القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية.

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تمديد التسجيل في جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة الموسم الثامن

أعلنت جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة تمديد التسجيل في نسختها الثامنة 2024، حتى يوم 20 أغسطس الحالي، تلبية لطلب الراغبين في المشاركة في الجائزة، ممن لم تسمح لهم ظروفهم بالتسجبل .

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وزير السياحة يستعرض خطط تعزيز الاستثمار السياحي والفندقي

استقبل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدا من التحالف الدولي للمصريين بالخارج ضم أعضاء المجلس الرئاسي وممثلي أعضاء المجلس التأسيسي للتحالف، وذلك لمناقشة فرص التعاون وسبل الاستفادة من الجاليات المصرية بالخارج للترويج للمقصد السياحي المصري.

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وزير العمل: برامج الحماية الإجتماعية من أولويات الحكومة

استقبل محمد جبران، وزير العمل، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وفدا من مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية بالقاهرة والذي يضم رونيا شيفر الممثل المقيم للمؤسسة، وفرح غزال مدير برامج، وماريا ديلاسيجا من المقر الرئيسي.

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السياحة تبحث تسيير خط طيران مباشر بين مصر وإحدى مدن البرازيل

شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في فعاليات ورشة العمل المهنية السياحية التي نظمها أحد كبار منظمي الرحلات بأمريكا اللاتينية لأكثر من 400 وكيل سياحي بمدينة ماسيو بالبرازيل، للترويج للمقصد السياحي المصري.

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