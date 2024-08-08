تجسس واغتيالات.. معتز عبدالفتاح يفجر مفاجآت حول جهاز الموساد الإسرائيلي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

فجر الإعلامي معتز بالله عبدالفتاح، عددا من المفاجآت، عن الموساد جهاز المخابرات الإسرائيلي، في حلقة جديدة من برنامج "سم في عسل" الذي يقدمه على قناة المشهد.

وخلال الحلقه أكد عبد الفتاح أن جهاز الموساد الإسرائيلي، ارتكب المئات من عمليات الاغتيالات لشخصيات لشخصيات سياسية وأدبية وعلمية عربية وغير عربية، كان آخرها اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية.

وشبه عبد الفتاح جهاز الموساد بأنه الأخطبوط الذي له أذرع في كل مكان في العالم، والذي يفعل ما يفعل حفاظا على الأمن القومي الإسرائيلي بغض النظر عن من يشكل الحكومة أو من يترأسها، لأنه متغير.

وأشار عبد الفتاح إلى أن الإسم الرسمي لجهاز الموساد هو هيئة الاستخبارات والمهمات السرية الخاصة في إسرائيل، ويعرف باسم الموساد وهو أحد ثلاثة أجهزة استخباراتية في إسرائيل بجانب جهاز الأمن العام الذي يعرف باسم الشاباك، وجهاز الاستخبارات العسكرية.

وقال عبد الفتاح: إن الموساد تاني أكبر وأهم جهاز مخابرات في العالم بعد جهاز Cia الأمريكي ويعمل به أكثر من 7000 شخص، وحوالي 3 مليار دولار ميزانية سنوية ثابتة مستحيل أن تقل ولكنها قابله للزيادة.

وأشار عبد الفتاح إلى أن مهمة جهاز الموساد تتمثل في جمع المعلومات السرية من كل من كل أنحاء العالم عن الدول التي تهم إسرائيل، وتنفيذ عمليات استخباراتية خاصة لحمايهة إسرائيل، واستهداف وإحباط عمليات من شأنها أن تشكل تهديدا لإسرائيل سواء كانت عمليات عسكرية أو مدنية، وإدارة شبكات التجسس للحصول على معلومات مهمة لأمن إسرائيل، وكذلك رصد المعلومات العلنية مثل وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث وغيرها، وتقييم الأوضاع الاقتصادية للدول المحيطة بإسرائيل وأغلبها دول عربية وتقديم توصيات توفيد إسرائيل.

وأكد عبد الفتاح أن جهاز الموساد يتضمن عده أقسام أهمها جمع المعلومات والقيام بعمليات الاغتيالات، والقيام بالحروب النفسية.

ولفت عبدالفتاح إلى أن جهاز الموساد تم إنشاؤه مبكرا قبل إسرائيل نفسها ويحمل معلومات ضخمة عن كل الصهاينة في العالم، ويمكن للجهاز الاستعانة بجميع التخصصات المدنية والعسكرية ليقوموا بعمليات لصالح الجهاز، كما أنه من صلاحيات الجهاز طلب ميزانية إضافية من مكتب رئيس وزراء إسرائيل مباشرة.

وحول الطريقة التي يتم بها تجنيد العملاء لصالح الجهاز الإسرائيلي قال عبد الفتاح: العملاء هم أهم مصدر للمعلومات في الموساد حتى إذا جاءته معلومات أخرى من مصادر متعددة فانه يلجأ للعملاء للتحقق من صحتها، وتقدم لهم خدمات وإغراءات كثيره مقابل تنفيذ المهمات التي يقومون بها، مشيرا إلى أن الموساد يدير مدرسة لتدريب المندوبين.

وأشار عبد الفتاح إلى أن حوالي 40% من العاملين بالموساد هم من النساء وعدد كبير منهم وصل إلى درجات وظيفيه متقدمة في الجهاز، حسب ما صرح أحد رؤساء جهاز المخابرات الاسرائيلي السابقين.

ولفت عبد الفتاح إلى أن أحد الوسائل الهامة لتجنيد العملاء هي اصطياد الذين لهم مشاكل مع بلادهم.

وأكد عبد الفتاح أن هذه الإمكانيات الضخمة التي يتمتع بها جهاز الموساد لم تمنعه من أن يخطئ كثيرا، كما حدث في حرب السادس من أكتوبر وغيرها من الأحداث السابقة، وكذلك ما حدث يوم 7 أكتوبر الماضي عندما قامت حماس بحرب شرسة ضد إسرائيل، وذلك إما لأسباب خاصة به أو لأسباب تتعلق بعدم تفاعل المكون السياسي مع المعلومات التي يقدمها.

وأشار عبد الفتاح إلى أن الموساد لا يفرق في معلوماته واختراقاته بين العدو والصديق فيمكن أن يخترق الكثير من الأعداء وكذلك الكثير من الأصدقاء ورأينا أحد العملاء الإسرائيليين سجن في السجون الامريكية لمده تتجاوز 30 عاما لاتهامه بالتجسس على أمريكا كما رأينا سرقة الأرشيف النووي الإيراني عام 2018 فيما تضمنه من معلومات في غاية السرية وما تلى ذلك من اغتيال عدد من العلماء الإيرانيين النوويين وهو ما يدل على أن إيران دولة مخترقة بالفعل.



وأكد عبد الفتاح أن يوسي كوهين رئيس جهاز المخابرات السابق أكد في مقابلة سابقة له أنه حصل على مئات جوازات السفر المزيفة التي تتيح له التنقل بين دول العالم بسهولة.