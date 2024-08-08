100 ألف متابع خلال شهر.. "الأوقاف" ترد على شكاوى رواد صفحتها عبر "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

خصصت وزارة الأوقاف المصرية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ردًا على متابعي الصفحة، وحرصت وزارة الأوقاف على متابعة كافة التعليقات التي تنشر على البوستات التي تقوم بنشرها، وتقوم بالرد على استفسارات وشكاوى المتابعين للصفحة، مما كان له أثر كبير في زيادة عدد المتابعين خلال الفترة الماضية.

وشهدت صفحة وزارة الأوقاف المصرية الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نشاطًا ملحوظًا وزيادة في عدد متابعي الصفحة بلغ أكثر من 100 ألف متابع في شهر واحد منذ تولي الدكتور أسامة الأزهري حقيبة وزارة الأوقاف في الرابع من يوليو الماضي.