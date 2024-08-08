شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة لتعديل ترخيص محل صناعى أو تجارى والان مع تفاصيل الخبر

تتيح المراكز التكنولوجية على مستوى أحياء ومراكز ومدن محافظة الجيزة، خدمة تعديل ترخيص محل صناعي أو تجاري، وذلك ضمن خدماتها المقدمة للمواطنين، ومنهم أصحاب المحال التجارية والصناعية والعامة.

وأوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب بتعديل ترخيص محل صناعي أو تجاري، على النحو التالي:

- صورة البطاقة الشخصية، والأصل للاطلاع.

- توكيل رسمي في حالة الوكالة.

- أصل الترخيص.

- صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.

- 3 نسخ من الرسومات الهندسية بالتعديل المطلوب معتمدة من مهندس نقابي ومستوفاة الدمغة الهندسية (في حالة الحاجة إليها).

- صورة عقد الإيجار (في حالة تغيير القيمة الإيجارية الناتجة عن التعديلات) والأصل للاطلاع.

- موافقة الجهات المختصة (الهيئة العامة للتصنيع، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وزارة الصحة، وغيرها من الجهات وذلك بالنسبة للأنشطة التي تخص كلًا منها).

- إيصال سداد الرسوم.

وتتضمن الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية، ما يلي:

-استخراج ترخيص بالهدم للعقارات غير الآيلة للسقوط.

-استخراج ترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي.

-تجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات.

-استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام.

-استخراج بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة.

-طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه.

-طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى.

-استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم.

-تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل.

-طلب قيد اتحاد شاغلين.

-استخراج صورة طبق الأصل من قرار هدم.

- تجديد رخصة مصعد.

-استخراج رخصة تشغيل مصعد.

-التصالح على مخالفة.