شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تظلمات الطلاب المتضررين من نتائج الثانوية العامة 2024.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2024، باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2023 / 2024.

وتقرر فتح باب التظلمات من نتائج امتحان الدور الأول لمدة (خمسة عشر يوماً) تبدأ اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى يوم الخميس الموافق 22 / 8 / 2024، على أن تبدأ اجراءات الاطلاع بالمقرات المحددة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 11/8/2024.

واعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الدور الثانى لامتحانات الثانوية العامة، ومدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM) للعام الدراسى 2023 / 2024، والتى من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024 وتنتهى يوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024.

كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة للمكفوفين يوم السبت الموافق 24 أغسطس وتنتهى يوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر 2024.

ويؤدى امتحانات الثانوية العامة 2024 للدور الثانى قرابة 100 ألف طالب وطالبة، حيث من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى 24 أغسطس الجارى.

واعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسى 2024، بنسبة نجاح بلغت 81.3%.