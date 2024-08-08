شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستهدف رفع مستوى التعليم ما قبل الجامعى بـ283.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف برنامج الحكومة الجديد إلى وصول إجمالي قيمة الإنفاق على التعليم ما قبل الجامعي في عام 2026/2027، نحو 283.5 مليار جنيه، حيث يعد الارتقاء بالمنظومة التعليمية سواء التعليم قبل الجامعي أو الجامعي ورفع كفاءة أداء المعلمين أحد المستهدفات المحورية خلال الفترة المستقبلية، وهو ما يستلزم اتخاذ عدد من المسارات في التعليم العام قبل الجامعي، وتمثلت في:

1. متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (2024 - 2029)، والعمل على تحقيق مستهدفاتها، بما يشمل: الإتاحة الشاملة والعادلة في التعليم لجميع الفئات، والجودة والتميز في التعليم وفقًا للمعايير العالمية، والاستدامة والتعلم مدى الحياة، مع إيلاء أولوية لكل من ذوي الإعاقة، والموهوبين والنابغين.



2. إعطاء الأولوية لإنشاء المدارس الجديدة بالمناطق الأعلى كثافة من حيث الطلاب والمناطق النائية، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء الفصول لخفض كثافتها وخاصة في المدارس.

الحكومية.



3. تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المنظومة التعليمية، ووضع مستهدفات واضحة الرقمنة المنظومة التعليمية، بما يُسهم في مواكبة المدارس للتحول الرقمي وتصميم مبان مدرسية ذكية مرنة ومتعددة الأغراض.



4. تفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة في البرامج التعليمية المقدمة للطلاب، مع العمل على تطوير القدرات الرقمية للطلاب للاستفادة من المحتوى الرقمي بما يتوافق مع سياسات تحسين جودة التعلم والتدريس والحوكمة والإدارة.



5. متابعة جهود التوسع في إنشاء المدارس الرسمية والدولية على مستوى الجمهورية، بما يشمل التوسع في إقامة مدارس "المتفوقين" و"النيل" و"اليابانية": مما يُسهم في توفير تعليم متميز لشريحة متوسطي الدخل بأسعار مناسبة، وتحسين مستوى الخريجين.



6. التوسع في تطبيق تجربة مدارس STEM باعتبارها إحدى التجارب الناجحة التي تسهم في تعزيز الابتكار والإبداع في العملية التعليمية، من خلال التكامل بين العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا.



7. العمل على تعظيم الاستفادة من شركاء مصر في التنمية والأطراف ذات الصلة للمساهمة في إنشاء المدارس وزيادة عدد الفصول وتطوير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية.