محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات مباحث القاهرة ملابسات العثور على جثة عامل داخل موقع تحت الإنشاء بمدينة نصر.

تلقى مدير مباحث القاهرة إخطارًا من إدارة مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة بالعثور على جثة بجوار محور سميرة موسى.

انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ وتبين أن الجثة لعامل صدمه لودر داخل الموقع، وتم نقله إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.

رئيس مباحث القطاع كلف ضباطه بسماع أقوال المسؤولين عن الموقع ومناقشة سائق اللودر؛ للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة.