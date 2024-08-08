مصابان بحروق في حريق بميدان فيكتوريا بشبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
سجل حريق حالتي إصابة بحروق بمنطقة شبرا اليوم الخميس.
تلقى حكمدار العاصمة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بميدان فيكتوريا.
مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة دفع بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور القسم.
تبين بالفحص نشوب حريق داخل عقار بشارع جمعة إبراهيم، مما أسفر عن مصابين اثنين بحروق مترقة بالجسم من الدرجتين الأولي والثانية.
تم نقل المصابين إلى مستشفى شبرا العام للعلاج، وأخمدت قوات الحماية المدنية الحريق دون امتداد نيرانه إلى الوحدات السكنية المجاورة.