مصابان بحروق في حريق بميدان فيكتوريا بشبرا

تم نقل المصابين إلى مستشفى شبرا العام للعلاج، وأخمدت قوات الحماية المدنية الحريق دون امتداد نيرانه إلى الوحدات السكنية المجاورة.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل عقار بشارع جمعة إبراهيم، مما أسفر عن مصابين اثنين بحروق مترقة بالجسم من الدرجتين الأولي والثانية.

محمد يوسف

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