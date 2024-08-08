شكرا لقرائتكم خبر عن موقع التنسيق يواصل استقبال رغبات الطلاب للتقدم لاختبارات القدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل موقع التنسيق الإلكترونى، اتاحة التقدم للتقدم وحجز اختبارات القدرات، وذلك أمام طلاب الثانوية العامة، وفى ضوء قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بمد فترة التقديم لأداء اختبارت القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق ببعض الكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وذلك حتى يوم الإثنين القادم الموافق 12 أغسطس، حرصًا على مصالح أبنائنا الطلاب.

وكان مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، أعلن أمس الأربعاء، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها أداء اختبارات القدرات، بلغ 82 ألف طالب وطالبة للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2024/2025.

وسيستمر موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg في استقبال رغبات طلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2024، لإجراء اختبارات القدرات حتى مساء يوم الإثنين الموافق 12/8/2024، علمًا بأن الموقع سيكون مُتاحًا أمام الطلاب على مدار الـ24 ساعة.