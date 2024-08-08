شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد لـ "بوريل" ضرورة وقف الحرب الدائرة بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، ضرورة وقف الحرب الدائرة فى قطاع غزة باعتبارها السبب الرئيسى فى اتساع رقعة الصراع فى الشرق الأوسط، ومسئولية الدول الكبرى والمؤثرة فى التدخل والضغط على إسرائيل للتوقف عن اتباع سياسة حافة الهاوية والاغتيالات وانتهاك سيادة الدول الأخرى.

جاء ذلك خلال الإتصال الهاتفي الذي أجراه الدكتور بدر عبد العاطي مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار الاتصالات التي يجريها عبد العاطي مع وزراء خارجية المنطقة وخارجها للعمل على احتواء حالة التوتر والتصعيد الراهنة.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، اليوم الخميس، بأن الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة حرص على إطلاع الممثل الأعلى بوريل على نتائج الاتصالات التي أجراها مع عدد من وزراء خارجية المنطقة وخارجها مؤخراً، بهدف احتواء حالة التوتر والحيلولة دون اندلاع مواجهات عسكرية واسعة النطاق.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزير عبد العاطي أكد أنه لا يوجد بديل عن حل الدولتين الذي يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية وذات سيادة، وأن الاتحاد الأوروبي وجميع شركاء عملية السلام عليهم أن يكثفوا الجهود من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيليين ضد الفلسطينيين والعمل الجاد نحو هدف إقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف بها.



وأردف المتحدث الرسمي بأن وزير الخارجية نقل لبوريل حرص مصر على تنفيذ مختلف استحقاقات محاور الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الاتحاد الأوروبى، لاسيما الحزمة التمويلية المرتبطة بها، مرحباً بالزخم المصاحب لنجاح مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي الذي عقد يومي 29 و30 يونيو الماضي والذي نقل رسالة واضحة للقطاع الخاص الأوروبي بأهمية مصر كمقصد هام للاستثمارات الأوروبية.