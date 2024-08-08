الصحة: افتتاح 22 قسمًا للعلاج الطبيعي بوحدات صحية ومستشفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، افتتاح 22 قسمًا للعلاج الطبيعي بالوحدات الصحية والمستشفيات بجميع المحافظات خلال النصف الأول من العام الحالي 2024، في إطار خطة الوزارة لتحسين الخدمة الطبية المقدمة من العلاج الطبيعي إلي المرضى بمختلف المحافظات.

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم افتتاح وحدتين للعلاج الطبيعي متخصصتين لذوي الاحتياجات الخاصة بمستشفيى سوهاج العام، وحميات طهطا بمحافظة سوهاج، مضيفاَ أنه تم افتتاح وحدة علاج طبيعي لتأهيل الأطفال بمنطقة الشروق الطبية بمحافظة القاهرة وأخرى بمستشفى الواسطى بمحافظة بني سويف، كما تم استحداث وحدة علاج طبيعي أطفال بمستشفى الضبعة المركزي بمطروح.

وأضاف عبدالغفار في بيان اليوم، أنه تم افتتاح 5 أقسام للعلاج الطبيعي بوحدات سبطاس التابعة لإدارة طنطا ثان بمحافظة الغربية، والمنصورية إدارة القناطر غرب بمحافظة القليوبية، والعريض التابعة للإدارة الصحية ببلقاس بمحافظة الدقهلية، وبوحدة مدينة العمال بمحافظة قنا، وبوحدة كفر فيشا بمحافظة المنوفية.

وتابع أنه تم افتتاح 8 أقسام للعلاج الطبيعي بمحافظة كفر الشيخ بوحدات المنشة الشرقية بإدارة سيدي غازي الصحية وبوحدة قبريط إدارة فوة وبوحدة المنشة الغربية إدارة سيدي غازي الصحية وبوحدة إبيانة التابعة لادارة مطوبس و بوحدة سنديون الصحية التابعة لادارة فوه وبوحدة شمشيرة التابعة لإدارة فوه وبوحدة طب الأسرة بكفر الشرقي وبوحدة طب الأسرة بالمجاز الشرقي.

وأشار إلى افتتاح قسم العلاج الطبيعي بمستشفى حميات حلوان بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى افتتاح قسمين آخرين بمستشفيى حميات مطوبس وفيصل سعود بمحافظة كفر الشيخ، مضيفاً أنه تم عمل قسم للعلاج الطبيعي بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى ميت سلسيل المركزي محافظة الدقهلية.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد زيدان رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى تزويد قسم العلاج الطبيعي بمستشفى بيلا المركزى بأجهزة تيار كهربي هيلث ترونيك 2 قناة وجهاز تيار كهربي B333 وعدد 3 حامل لمبة انفراريد مستورد كما تم تزويد وحدة شابا إدارة دسوق الصحية بمحافظة كفر الشيخ بجهاز B333، لافتاً إلى تزويد أقسام العلاج الطبيعي بمستشفيات الغردقة العام بمحافظة البحر الأحمر وصدر بني سويف وسمسطا المركزي بمحافظة بني سويف بأجهزة ليزر حديثة.

وتابع "زيدان" أنه بمحافظة الاسكندرية، تم تزويد قسم العلاج الطبيعي بوحدة طب أسرة الجمرك بمنطقة الجمرك ببعض الأجهزة وهي جهاز تنبيه كهربائي وجهاز موجات صوتية وجهاز اشعة تحت حمراء وسرير، كما تم تزويد قسم العلاج الطبيعي بمركز الصحة المهنية بجهازين أشعة تحت حمراء ومخدة حرارية وبعض مستلزمات اطفال الشلل الدماغي .

ونوه "زيدان" الى أنه يجري تجهيز وتشغيل أقسام العلاج الطبيعي بوحدة طب أسرة التلين مركز منيا القمح محافظة الشرقية ووحدة كيلو 17 بالقنطرة غرب محافظة الاسماعيلية، كما يجري تشغيل قسم العلاج الطبيعي بمستشفى حميات التل الكبير محافظة الإسماعيلية.

وذكر "زيدان" أنه تم تطوير قسم العلاج الطبيعي بوحدة صحة أسرة بلتان التابعة لإدارة طوخ الطبية محافظة القليوبية، وأقسام العلاج الطبيعي بمستشفي صدر بني سويف ومستشفى الحوامدية محافظة الجيزة ومستشفيي صدر المنصورة وميت غمر بمحافظة الدقهلية، لافتاً أنه تم إنشاء قسم العلاج الطبيعي بوحدة طب أسرة بردين مركز الزقازيق محافظة الشرقية.